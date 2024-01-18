Подмосковные спасатели помогли 24-летнему парню, пострадавшему в ДТП

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
17 января на 213 километре трассы А-108 произошло столкновение грузовика Scania и легкового автомобиля LADA.
Стоит отметить, что до приезда спасателей очевидцы помогли вылезти из поврежденной машины водителю легковушки. Авария произошла в городском округе Орехово-Зуево.
Читайте также:
В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом
В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома
Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов горевшей в Звенигороде многоэтажки
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оказали помощь 24-летнему водителю легковушки, закрепили пострадавшего на носилках и транспортировали в карету скорой медицинской помощи. С подозрением на травмы различной степени тяжести молодого человека доставили в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево», — поделился начальник ПСЧ-243 Денис Носов.
Читайте также:
В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом
В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома
Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов горевшей в Звенигороде многоэтажки
Мира Полтева