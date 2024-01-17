В Москве мумия пенсионера пролежала 8 лет в квартире

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В московской квартире на Ярославской улице обнаружили мумию пожилого человека.
«Известия» сообщают, что к правоохранителям обратился мужчина с просьбой разыскать отца, с которым он не общался с 2014 года.
Сотрудники полиции отправились на выезд по адресу пенсионера. В квартире на полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп мужчины 1946 года рождения.
Причину смерти пенсионера устанавливают.
Ранее сообщалось, что мумия была обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.
В московской квартире обнаружили мумию
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Сотрудники полиции отправились на выезд по адресу пенсионера. В квартире на полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп мужчины 1946 года рождения.
Ранее сообщалось, что мумия была обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.
«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.Читайте также:
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Мария Фирсова