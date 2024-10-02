В московском метро начали прокладку тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»

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Правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро прокладывается строителями в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Отмечается, что диаметр тоннелепроходческого щита «София» составляет 6 метров. Общая длина перегона между «Звенигородской» и «Шелепихой» — 553 метра.
По словам Ефимова, тоннелепроходческий щит пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией «Шелепиха», оставшиеся 204 м от камеры съездов до «Шелепихи» строители пройдут горным способом. Станция «Звенигородская» будет находиться в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.
Ранее столичный Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Ефимова, тоннелепроходческий щит пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией «Шелепиха», оставшиеся 204 м от камеры съездов до «Шелепихи» строители пройдут горным способом. Станция «Звенигородская» будет находиться в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.
Ранее столичный Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова