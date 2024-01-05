Дочь режиссера Демидовой рассказала, как умирала её мать

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О смерти коллеги сообщила в социальной сети режиссер Марина Разбежкина.
«Невероятно рано. Невероятно больно»,-написала Разбежкина.Света Демидова, дочь Елены Демидовой, рассказала, что 30 декабря у её матери случился приступ васкулита, очень сильно болели ноги.
«Он всё никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было. Вызвали в очередной раз «скорую», маму отвезла в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», - рассказала Света Демидова.Режиссерское образование Елена Демидова получила в киношколе «Интерньюс». Входила в Союз кинематографистов, Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино.
Была руководителем мастерской документального кино для молодых режиссеров при Студии детских и юношеских фильмов имени Горького и руководила мастерской для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».
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