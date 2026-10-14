В Москве на Шаболовке отреставрируют Шуховскую башню
Шуховская башня на Шаболовке находится в аварийном состоянии из-за коррозии металлических конструкций. Наибольшую опасность представляет разрушение соединительных узлов, которое зачастую происходит изнутри. Об этом рассказал заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту Российской телевизионной и радиовещательной сети Станислав Белявский.
Ситуацию осложняют особенности металла, использованного при строительстве, пишет RT. В начале 1920-х годов его собирали по всей стране, причём не лучшего качества. Экспертиза показала, что конструкции изготовлены из разных сортов металла. Сваривать их нельзя, поэтому сильно повреждённые элементы придётся заменять целиком.
«Самая большая боль Шуховской башни — это межщелевая скрытая коррозия. К сожалению, в некоторых узлах она уже не является скрытой», — пояснил специалист.
Масштабная реставрация сооружения начнётся в октябре 2026 года. Башню будут разбирать поэтапно, поярусно. Все элементы пройдут освидетельствование и экспертизу на возможность вторичного использования.
«Особенно кропотливая работа предстоит с шестым ярусом. Всё, что можно сохранить, будет сохранено», — отметил Белявский.Пригодные исторические детали восстановят, а утраченные или не подлежащие ремонту изготовят заново, в точности повторив оригиналы. После реставрации башню вновь соберут на Шаболовке. Она сохранит исторический облик, а её конструкции будут отвечать современным требованиям безопасности.