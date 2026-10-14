В Москве на Шаболовке отреставрируют Шуховскую башню

14 октября 2026, 12:58

В Москве Шуховскую башню поэтапно отреставрируют

Фото: istockphoto/korawat thatinchan

Шуховская башня на Шаболовке находится в аварийном состоянии из-за коррозии металлических конструкций. Наибольшую опасность представляет разрушение соединительных узлов, которое зачастую происходит изнутри. Об этом рассказал заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту Российской телевизионной и радиовещательной сети Станислав Белявский.





Ситуацию осложняют особенности металла, использованного при строительстве, пишет RT. В начале 1920-х годов его собирали по всей стране, причём не лучшего качества. Экспертиза показала, что конструкции изготовлены из разных сортов металла. Сваривать их нельзя, поэтому сильно повреждённые элементы придётся заменять целиком.





«Самая большая боль Шуховской башни — это межщелевая скрытая коррозия. К сожалению, в некоторых узлах она уже не является скрытой», — пояснил специалист.

«Особенно кропотливая работа предстоит с шестым ярусом. Всё, что можно сохранить, будет сохранено», — отметил Белявский.