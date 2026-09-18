Пятницкие ворота Коломенского кремля ждёт реставрация
Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — Пятницких ворот Коломенского кремля — планируют провести в Подмосковье. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет отреставрировать сооружение XVI века общей площадью около 305 квадратных метров. Завершить работы нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 468 миллионов 932 тысячи 38 рублей 83 копейки. Заявки принимаются до 29 сентября.
Реставрация будет проводиться в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.