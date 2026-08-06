«Лавра, духовный кластер и новые музейные пространства»: Как проходит реставрация культурных объектов в Сергиевом-Посаде

06 августа 2026, 15:01

оригинал Фото: iStock/Nikolaev

Сергиев Посад невозможно представить без Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Фонд развития города, созданный по указу Президента России Владимира Путина, уделяет пристальное внимание не только внешнему облику святыни, но и созданию новых точек притяжения для паломников и туристов. В планах — модернизация Духовной академии, создание музея философской мысли и обустройство легендарной пешеходной тропы.





Руководитель обособленного подразделения Фонда Марина Сахно в беседе с «Радио 1» рассказала, что Министерство культуры выделило финансирование для реставрации нескольких объектов.





«У нас тесное взаимодействие с Лаврой, с владыкой Кириллом. Мы прорабатываем возможность благоустроить Красногорскую площадь и прилегающую территорию к 2030 году. Также Лавра сейчас запустила сервис: любой человек, который не может приехать, имеет шанс оставить на сайте заявку, и Лавра обязательно поставит свечку и помолится», — сказала она.

«Мы разрабатываем концепцию его наполнения. Музей будет выглядеть именно так, как он выглядел ранее, но внутри мы используем современный интерактивный подход, чтобы молодёжь могла прочувствовать, как жили люди раньше и почему у них возникали те или иные мысли. Одна из ключевых задач — развитие пешеходного маршрута "Дорога в Лавру". Мы прошли его сами от нулевой точки до границы с Москвой. Недавно губернатор (Московской области Андрей Воробьев — прим. ред.) встречался с молодёжью, и они сами озвучили эту потребность. Есть участки, которые требуют благоустройства, и мы будем этим заниматься», — поделилась Сахно.