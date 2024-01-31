В Москве ожидаются ледяной дождь и гололёд

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, из-за прохождения тёплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
В этой связи особенно внимательными и аккуратными рекомендовали быть водителям.
«Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется. Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в Западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух. А вот на азиатской части циклон управляет погодой и по восточной периферии температура около нормы. На западе Красноярского края существенно выше», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.
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