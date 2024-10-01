В Москве построили промышленный технопарк и ввели в эксплуатацию — Гарбузов

Фото: пресс-служба ДИПП
Промышленный технопарк на севере столицы построили и ввели в эксплуатацию, чтобы стимулировать создание мест приложения труда. Об этом заявил министр московского правительства, руководитель департамента по вопросам промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.
«…На территории технопарка находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки. В результате на севере Москвы появится около 600 рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности», — сказал Гарбузов.Он добавил, что объект, который, к слову, является первым в Молжаниновском районе, имеет всю необходимую инженерную инфраструктуру, чтобы разместить производства и вести технологическую деятельность.
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Никита Кротов