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Ежегодная экологическая акция «Экоёлка» объявляется открытой

01 октября 2024, 15:25
Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции «Экоёлка», сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Участники акции дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из переработанного пластика.

Принять участие в акции может любой желающий. До 1 декабря необходимо изготовить новогоднюю игрушку из пластика и отправить её на экопочту премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, с пометкой «Экоёлка», до востребования.



Вместе с игрушкой нужно вложить лист с информацией об авторе (фамилия, имя, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты).

«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию "Экоёлка". Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Самые достойные работы будут представлены на главной ёлке страны, открытие которой состоится в декабре в Московском зоопарке. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. Дети и взрослые весело и с пользой проведут время, создавая оригинальные украшения своими руками, а горы пластика не отправятся на полигон.

Участие в акции поможет привлечь внимание молодёжи и взрослых к экологической проблеме и поощрить их активность.

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Жители Подмосковья могут узнать онлайн даты включения отопления в домах
01 октября 2024, 15:24

Фото: iStock / djedzura

В Московской области начали подавать тепло на все социально значимые объекты – в школы, детские сады, больницы и другие. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.
Что касается многоквартирных домов, то жители могут узнать, в какие дни это коснётся их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота.

Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Синоптик Вильфанд: Октябрь не принесёт в Россию аномально холодной погоды
01 октября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Marsha Williamson Mohr

В октябре на территории России не ожидается минусовых погодных аномалий. Почти по всей стране температура воздуха на протяжении второго осеннего месяца будет в районе нормы либо чуть выше.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прошедший же сентябрь синоптик назвал выдающимся месяцем и очень жарким относительно средних температурных показателей на протяжении многих лет наблюдений. По его словам, среднее значение сентябрьской температуры было примерно таким же, как в июне, а это редчайший случай. Её значение в сентябре в центральных районах России превышало нормативные показатели на пять градусов.

Что касается октября, то средняя температура почти во всех регионах страны будет около нормы, в южных регионах — чуть выше, продолжил Вильфанд. В регионах Дальнего Востока прогнозируется избыток осадков. Зато их дефицит будет ощущаться в южных районах центральной части страны и на юге Поволжья, заключил специалист.

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#новости
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Заммэра Ефимов: на Воробьевых горах возобновят строительство лыжного трамплина
01 октября 2024, 15:08

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Постройку трамплина, являющегося частью спорткомплекса «Воробьевы горы», возобновили в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
«Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы «Спорт Москвы», — прокомментировал чиновник.
Также известно, что работы уже ведутся, объект расположен на улице Косыгина в столице. Здесь будут проходить соревнования. В частности, речь идет о лыжном двоеборье и прыжках на лыжах. Кроме того, можно будет поупражняться в горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле.

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6 октября в Раменском состоится фестиваль «Покровская ярмарка»

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#москва
#новости
#строительство
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6 октября в Раменском состоится фестиваль «Покровская ярмарка»
01 октября 2024, 15:03

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В селе Карпово Раменского городского округа на территории Покровского храма 6 октября пройдёт ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Гостей ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт концерт с участием известных коллективов. Для посетителей будут проведены детские игры и забавы, мастер-классы по кузнечному делу, живописи, созданию осенних украшений, прядению на веретене и самопрялке. Кроме того, запланированы интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», настольные игры и традиционные развлечения для детей и взрослых.

Атмосферу праздника дополнят артисты на ходулях, контактный зоопарк и другие развлечения. Особенностью фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены разнообразные товары: хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, соленья, варенье, продукты пчеловодства, напитки, сувениры, изделия из кожи, керамика, косметика ручной работы, товары народных мастеров и умельцев.

Также для гостей будет работать полевая кухня, где можно отведать шашлык, а в лавке рыбака попробовать и купить разные виды рыбы.

Начало программы запланировано на 11:30. Вход на мероприятие свободный.

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BBI: Совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло на $30,2 млрд
01 октября 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 миллиарда долларов. Больше других преумножил своё состояние экс-бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
Такие выводы можно сделать из опубликованных данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. На 1 октября 2024 года их общее состояние оценивается в 360,2 миллиарда долларов. Самым богатым россиянином по-прежнему остаётся владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 1,57 миллиарда долларов и теперь составляет 32,6 миллиарда.

Второй и третий участники списка поменялись местами. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года разбогател на 4,27 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда. Это позволило ему обойти в рейтинге совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Его состояние увеличилось «всего» на 2,83 миллиарда и теперь составляет 27,5 миллиарда долларов.

В десятке также бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, разбогатевший больше всех, на 6,22 миллиарда долларов, совладелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), чьё состояние сократилось на 5,51 миллиарда, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и бывший фактический владелец «Уралкалия», основной держатель активов футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

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#статьи
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«10 лет с Павлом»: Болгар напишет книгу и снимает фильм о жизни с Дуровым
Болгар намерена написать книгу и снять фильм о жизни с Дуровым
01 октября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Urupong

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар намерена выпустить книгу и снять фильм о жизни с бизнесменом. О творческих планах женщина рассказала на своей странице в соцсетях 1 октября.
«У меня тысячи фотографий и видео, моя переписка и мой личный дневник. Книга скоро выйдет в свет. И я надеюсь, вам понравится фильм о красивой истории любви, которая, к сожалению, закончилась как триллер», — написала подруга Павла Дурова.

По словам Болгар, она уже ведет переговоры с издательствами, которые готовы выпустить книгу про Дурова. Также Ирина обсуждает с продюсерами сценарий документального фильма, куда войдут фото и видео из ее личного архива за 10 лет отношений с Павлом.

А пока Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с Павлом Дуровым на своей странице. Недавно она опубликовала очередные семейные фото с Павлом и детьми, и рассказала, как начинались их отношения.

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В Подмосковье восстановили более 500 фасадов многоквартирных домов
01 октября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с июля по сентябрь восстановили около 500 фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Работы проводились под контролем инспекторского состава ведомства. В числе работ – восстановление окраски стен, облицовки цоколя домов. Рабочие устранили не только косметические, но и функциональные дефекты цоколя, заменили облицовочные материалы, провели грунтовку фасадных поверхностей. Все работы проводили по заявкам жителей», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что по вопросам текущего ремонта фасадов следует обращаться в свои управляющие компании и в территориальные отделы Министерства.

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#московская область
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Миллиардер Усманов выиграл суд против немецкого канала ARD
Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD по «подкупу» судей FIE
01 октября 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD, который обвинил миллиардера в создании системы подкупа судей Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже. Каналу грозит штраф до €250 тысяч за дальнейшее распространение клеветы.
В августе 2024 года журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил бывшего руководителя FIE Усманова в подкупе судей на основе заявления грузинского спортсмена Сандро Базадзе, который проиграл поединок в Париже. Позже президент Федерации фехтования Грузии отозвал заявление спортсмена и официально принес извинения FIE.
«В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением», — цитирует комментарий адвоката Усманова по решению Земельный суд Гамбурга РИА Новости.

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Дочь в США и внебрачный сын: какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин и как его будут делить
01 октября 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После продолжительной болезни и третьего инсульта на 79-м году жизни ушел из жизни Вячеслав Добрынин — певец, композитор и поэт. По собственному признанию, музыкант жил скромно, однако известно, что артист владел солидным загородным домом в Подмосковье, который был построен под руководством его супруги-архитектора. О том, какое наследство оставил после себя композитор расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об имуществе Добрынина


Добрынин провел детство в Москве, в небольшой квартире в доме на Ленинском проспекте, который был построен перед началом Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет музыкант, по его собственному признанию, жил скромно. Он даже посвятил одну из своих песен родительскому дому, в котором прошли его детство и юность.

Лишь в 1995 году артисту удалось обзавестись более просторным жильем. Позже именно в этой квартире прошли съемки программы «Пока все дома». Добрынин с гордостью показывал ведущему просторную кухню и гостиную.

В последние годы Добрынин предпочитал спокойствие Подмосковья суете столичной жизни. В Старой Рузе он купил участок и, под руководством своей жены-архитектора Ирины, построил красивый загородный дом. В интерьере использовались натуральный паркет, дорогая мебель и ручные ковры.
Оформление всех комнат было выполнено в теплых желтых и бежевых оттенках.

Стоимость такого загородного дома риэлторы оценивают примерно в 30 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости/Галина Кмит


Кому достанется наследство Добрынина


Предполагается, что споров о наследстве, скорее всего, не возникнет. Согласно закону, через полгода после гибели Добрынина все его движимое и недвижимое имущество будет разделено между его женой Ириной и дочерью Екатериной Добрыниной-Макгаффи, которая живет в США. Однако несколько лет назад появилась информация о том, что у Добрынина есть внебрачный сын.

Внебрачный сын Добрынина


В начале 70-х, когда Добрынин выступал в оркестре, он встретил девушку по имени Светлана. Между ними разгорелся страстный роман, но после гастролей Вячеслав расстался с избранницей. Спустя много лет Добрынин вновь встретил Светлану, и она призналась ему, что у них есть сын, которого воспитывает её муж.

Сам музыкант не отрицает наличие наследника, о чем упоминается в его автобиографической книге «Доктор Шлягер». Однако имена в книге указаны другие. Несколько лет назад в эфире программы «Малахов» Альберт Штефан, который считает себя внебрачным сыном Вячеслава Добрынина, рассказал свою версию событий.

«В книге Добрынин называет мать Мариной, хотя её имя — Светлана. Тем не менее, в Интернете можно найти архивное интервью с реальными именами. Также в своей книге он упоминает о непризнанном ребенке по имени Алик, что совпадает с тем, как меня называли в детстве», — рассказал возможный наследник композитора.

Однако доказать факт отцовства в эфире программы тогда не удалось, так как Вячеслав Добрынин не предоставил свой биоматериал для сравнения.


Что известно о дочери Добрынина


С 2000-х годов дочь Вячеслава Добрынина проживает в США. Она вышла замуж за режиссера Шейна Макгаффи, с которым познакомилась во времена обучения в университете. Известно, что у наследницы музыканта есть двое детей: дочка София и сын Александр. Внуки Добрынина также имеют планы связать свою жизнь с музыкой.

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