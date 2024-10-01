Ежегодная экологическая акция «Экоёлка» объявляется открытой

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции «Экоёлка», сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Участники акции дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из переработанного пластика.
Принять участие в акции может любой желающий. До 1 декабря необходимо изготовить новогоднюю игрушку из пластика и отправить её на экопочту премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, с пометкой «Экоёлка», до востребования.
Вместе с игрушкой нужно вложить лист с информацией об авторе (фамилия, имя, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты).
Участие в акции поможет привлечь внимание молодёжи и взрослых к экологической проблеме и поощрить их активность.
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Принять участие в акции может любой желающий. До 1 декабря необходимо изготовить новогоднюю игрушку из пластика и отправить её на экопочту премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, с пометкой «Экоёлка», до востребования.
Вместе с игрушкой нужно вложить лист с информацией об авторе (фамилия, имя, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты).
«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию "Экоёлка". Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Самые достойные работы будут представлены на главной ёлке страны, открытие которой состоится в декабре в Московском зоопарке. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. Дети и взрослые весело и с пользой проведут время, создавая оригинальные украшения своими руками, а горы пластика не отправятся на полигон.
Участие в акции поможет привлечь внимание молодёжи и взрослых к экологической проблеме и поощрить их активность.
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Дайана Хусинова