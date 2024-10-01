Заммэра Ефимов: на Воробьевых горах возобновят строительство лыжного трамплина

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Постройку трамплина, являющегося частью спорткомплекса «Воробьевы горы», возобновили в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
«Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы «Спорт Москвы», — прокомментировал чиновник.Также известно, что работы уже ведутся, объект расположен на улице Косыгина в столице. Здесь будут проходить соревнования. В частности, речь идет о лыжном двоеборье и прыжках на лыжах. Кроме того, можно будет поупражняться в горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле.
Читайте также:
6 октября в Раменском состоится фестиваль «Покровская ярмарка»
В Подмосковье восстановили более 500 фасадов многоквартирных домов
Из Клина отправили гуманитарный конвой в Донбасс
Никита Кротов