В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США

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Военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предложил установить напротив американского посольства в Москве первый танк Abrams, уничтоженный в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом 27 февраля пишет агентство ТАСС.
«Установить его напротив американского посольства, чисто символически это тоже имело бы большое психологическое значение, если такое решение будет принято. <…> Это показали бы все американские ведущие телеканалы», — заявил Коротченко.По словам эксперта, Abrams уязвим так же, как и любая другая западная бронетехника — а это значит, что будут также и десятки других. Коротченко считает, что данный танк в первую очередь интересен с точки зрения изучения его на соответствующем полигоне для поиска сильных и слабых мест, а также более детального изучения конструкции и особенностей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине. При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.
Напомним, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в сентябре 2023 года, о чём сообщали в Пентагоне. В середине октября Киеву была предоставлена вся обещанная партия танков в количестве 31 единиц. Однако со времени поступления эта техника на фронте не фиксировалась. В начале января стало известно, что техника не используется на фронте, поскольку она слишком уязвима.
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