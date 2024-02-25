Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В зоне СВО впервые заметили американские танки Abrams, сообщили в ДНР

В зоне СВО впервые заметили американские танки Abrams, сообщили в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: на фронте впервые заметили танки Abrams
25 февраля 2024, 11:01
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Танки Abrams, поставленные Украине из США, впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Также он заявил, что украинские войска увеличивают число беспилотников на авдеевском направлении.

Напомним, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в сентябре 2023 года, о чём сообщали в Пентагоне. В середине октября Киеву была предоставлена вся обещанная партия танков в количестве 31 единиц. Однако со времени поступления эта техника на фронте не фиксировалась. В начале января стало известно, что техника не используется на фронте, поскольку она слишком уязвима.

Читайте также:

Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов

Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба

Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино
#украина
#танки
#сша
#сво
#днр
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киевской области раздались взрывы
Телеканал «Мы – Украина»: взрывы прогремели в Киевской области
25 февраля 2024, 10:28

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в Киевской области. Об этом в своём Telegram-канале написал телеканал «Мы – Украина».
Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работали неподалёку от Каневского водохранилища.

Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что тревога в области была объявлена в 08:11 по мск. Она продолжалась в течение 19 минут. Двумя часами ранее, в 06:06, также была объявлена воздушная тревога.

Ранее российское Минобороны сообщало, что минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотников самолётного типа. Два были перехвачены в Белгородской области, ещё четыре – над акваторией Чёрного моря.

Читайте также:

На купянском направлении СВО уничтожены четыре беспилотника ВСУ

Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба

Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино
#киев
#взрыв
#пво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба
25 февраля 2024, 10:16

Фото: iStock/JARAMA

Потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для фронта. Об этом в эфире телеканала ABC заявил министр иностранных дел государства Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что общая стабильность на линии фронта никак не была задета потерей украинских территорий.

Вместе с тем, Кулеба добавил, что Киев всё ещё ожидает поставок западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кулеба в ходе выступления на совещании глав министерств иностранных дел Евросоюза призвал ЕС отменить экспорт вооружения в другие государства и передать все имеющиеся снаряды Киеву. Также он потребовал как можно быстрее приступить к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

Читайте также:

Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

«Лучшая сделка в мире»: Кулеба меняет жизни украинцев на оружие США
#украина
#мид
#спецоперация
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о шести сбитых за ночь шести беспилотниках ВСУ
25 февраля 2024, 07:10

Фото: iStock/NiseriN

Ночью российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них два над Белгородской областью и четыре — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило российское Минобороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

Читайте также:

Военные группировки «Юг» сбили за сутки 29 БПЛА ВСУ на донецком направлении

МО РФ: Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА над пятью регионами

МО РФ: Российские войска применили новейший комплекс для борьбы с БПЛА
#чёрное море
#бпла
#всу
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На купянском направлении СВО уничтожены четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила 4 БПЛА ВСУ на купянском направлении
25 февраля 2024, 06:14

Фото: iStock/0

Российские средства ПВО, состоящие на вооружении группировки ВС РФ «Запад», уничтожили на купянском направлении СВО сразу четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) — две «Фурии», одну «Бабу-Ягу» и одну «Валькирию». Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник пресс-службы «Запада» Иван Бигма.
Российские военные продолжают продвигаться на купянском направлении, отбивая контратаки противника. Мотострелковые подразделения улучшили свое положение по переднему краю с поддержкой артиллерии. При этом прротивник понес огневое поражение в районах Петропавловки и Ямполовки.

«В течение суток отражено четыре атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковка, Тернов, Житловки и озера Лиман», — доложил Иван Бигма.

Потери ВСУ на купянском направлении за последние сутки, согласно данным МО РФ, составили до 130 военнослужащих, танк Т-72, два минометных расчета и самоходная установка «Краб».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино

Британский эксперт Хусейн Алиев: Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса до конца года

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
#бпла
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Военнослужащие, отличившиеся при взятии Авдеевки, получили награды
МО РФ: Бойцам, отличившимся при взятии Авдеевки, вручили государственные награды
25 февраля 2024, 05:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник штаба группировки российских войск «Центр генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки, сообщило 25 февраля российское министерство обороны. Он вручил бойцам ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты, пожелав им при этом « терпения, воли и крепости духа».
Как рассказал один из награждённых — заместитель командира роты с позывным «Винни», изначальной задачей для них был штурм дачного посёлка Милицейский. После этого наступление удалось развить, и российские бойцы зашли непосредственно в Авдеевку.

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале 2024 года, сообщило ранее издание «Страна.ua». Между тем, в ходе освобождения города ВСУ были отброшены на 10 км. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

Читайте также:

«Могли обороняться»: Американский офицер раскрыл подробности о сдаче Авдеевки

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки
#вооружённые силы рф
#награды
#сво
#минобороны рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино
25 февраля 2024, 04:21

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские войска продвинулись к центру села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Работино стало одной из самых горячих точек спецоперации.

«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области.

За последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».

Читайте также:

Рогов рассказал об ожесточённых боях в районе Вербового и Работино

Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село

Жители Запорожья массово просят о помощи с переездом в Россию, заявил Рогов
#украина
#сво
#вооружённые силы рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов
CNN: Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците боеприпасов у ВСУ
25 февраля 2024, 00:48

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами. Такую оценку ситуации дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.
«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли украинские войска, учитывая дефицит вооружений, и дальше удерживать свои позиции, в частности в Харьковской области, Кулеба отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются противостоять «подавляющим силам России».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, только США смогут поставить на Украину вооружение в том объеме, что необходимо стране, так как Евросоюз и третьи страны не смогут предоставить нужный объем помощи, хотя он и «выедает мозг» европейским коллегам, чтобы получить снаряды.

ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских. Такие данные привела ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения. По его словам, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.

Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

Читайте также:

ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ

Bloomberg: Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов

Вице-премьер Украины рассказал, что используют ВСУ вместо снарядов
#украина
#мид
#сша
#боеприпасы
#дефицит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хакеры разместили в эфире украинского канала пророссийские лозунги
Хакеры взломали эфир украинского канала и разместили пророссийские лозунги
25 февраля 2024, 00:36

Фото: iStock/ dusanpetkovic

Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой», разместив там пророссийские лозунги.
«Сегодня в 18:33 телеканал «Прямой» подвергся российской хакерской атаке», — сделало официальное заявление руководство телеканала в своем Telegram-канале.

В бегущей информационной строке появилась российская пропаганда, поясняется в сообщении.

Читайте также:

Российские хакеры выложили в сеть данные 2,6 тысячи украинских военкомов

Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры

Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года
Британский эксперт Хусейн Алиев: Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса до конца года
24 февраля 2024, 21:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт из Великобритании Хусейн Алиев заявил в интервью Sky News, что Украина может потерять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года.
Алиев отметил, если Украина будет медлить, скорее всего это приведёт к более серьёзным территориальным потерям.

Эксперт считает, что если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит набор военных и их обучение, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге.

Алиев отметил, что Россия, напротив, быстро приспособилась к боевым действиям и отточила обучение военных специальностей.

В последние недели у ВСУ было несколько крупных поражений, украинские военные отступили из ключевых укрепрайонов. На Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия выбила противника из сел Весёлое, Крахмальное и Табаевка.

Читайте также:

«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам
#россия
#военные
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф