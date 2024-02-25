В зоне СВО впервые заметили американские танки Abrams, сообщили в ДНР

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Танки Abrams, поставленные Украине из США, впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Напомним, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в сентябре 2023 года, о чём сообщали в Пентагоне. В середине октября Киеву была предоставлена вся обещанная партия танков в количестве 31 единиц. Однако со времени поступления эта техника на фронте не фиксировалась. В начале января стало известно, что техника не используется на фронте, поскольку она слишком уязвима.
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