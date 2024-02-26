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Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams

26 февраля 2024, 17:30
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams, кадры с горящей техникой публикует российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
По словам Соловьёва, сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом уже окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.

«Горит «Абрамс», хорошо горит», — подписал свой пост журналист.

Напомним, Вооружённые силы Украины оставили Авдеевку 17 февраля по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что «зачистка» Авдеевки завершена, однако, в городе всё ещё могут оставаться заложенные украинцами мины.

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#всу
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Освобождение Авдеевки стало переломным моментом на СВО
Advance: после взятия Авдеевки события на СВО будут развиваться более динамично
26 февраля 2024, 17:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно. Об этом пишет хорватское издание Advance.
«Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что без поддержки союзников ВСУ не смогут отстаивать свои позиции на линии боевого соприкосновения, так как армия России превосходит украинскую по численности.

Также автор материала подчеркнул, что на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.

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Медик из Новой Зеландии заявила, что иногда молится о смерти украинских раненых
26 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военный медик из Новой Зеландии, которая подписала контракт с Минобороны Украины и служит в ВСУ, заявила, что молится о смерти раненых украинских военных из-за невозможности вывести их с линии боевого соприкосновения. Ее слова передает радиостанция RNZ.
Она рассказала, что у ВСУ уже заканчиваются ресурсы и люди. Медики ежедневно сталкиваются с тяжелыми ранениями и операциями по ампутации. По ее словам, сейчас стало сложнее вывозить раненых с поля боевых действий.

«Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней, (они – ред.) медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — заключила военный медик.

При этом 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за время сво потери ВСУ составили 31 тыс. человек.

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Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
26 февраля 2024, 16:51

Фото: iStock/NatureNow

Украинские беспилотники совершили атаку на белгородское село Колотиловка, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет», — прокомментировал случившееся Гладков.

При этом, глава Белгородской области заявил, что после атаки Вооружённых сил Украины оказались повреждены гражданские объекты. Из окон частного жилого дома выбиты стёкла, повреждена кровля. Помимо этого, повреждён некий «инфраструктурный объект связи».

На месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы, подчеркнул Гладков.

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#бпла
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В сеть попало видео с горящим танком Abrams на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении российские военные подбили американский танк M1 Abrams
26 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении, видео с горящей техникой публикует российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Горит Абрамс, хорошо горит», — подписал опубликованный видеоролик Соловьёв.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля. В этот же день главком ВСУ Александр Сырский официально объявил об отходе ВСУ из города, однако, по заявлениям Минобороны РФ, украинцы начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.

26 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о полной «зачистке» Авдеевки. Однако, он также подчеркнул, что завершении зачистки не означает, что в городе больше нет никаких опасностей.

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#вс рф
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В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина
Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков
26 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять контроль над еще большими территориями, включая Купянск и Харьков, если ВСУ не смогут удержать линию фронта. Так считает бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы. Его слова передает Lidovky.
«Судя по всему, они (ВС РФ – ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянск и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — считает Шедивы.

Он отметил, что подобные действия российских сил принесут реальную стратегическую угрозу для ВСУ, осложнив снабжение на юге.

При этом эксперт добавил, что ситуация для украинских военных на поле боевых действий складывается довольно тяжело. И, по его мнению, необходимо определить цель замедлить продвижение ВС РФ, а не полностью остановить их. Однако Шедивы подчеркнул, что Украина не сможет этого добиться без пополнения личного состава. Таким образом, он делает вывод, что линия украинского фронта начнет рушиться уже в конце весны.

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#эксперт
#украина
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#Харьков
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«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ
Шольц: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus
26 февраля 2024, 16:24

Фото: iStock/vadimrysev

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует DPA.
«Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система», — заявил немецкий канцлер.

Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.

Напомним, немецко-шведская крылатая ракета TAURUS предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При помощи этого оружие самолёт может не заходить в зону противовоздушной обороны противника и всё равно поразить цель. Этот вариант крылатых ракет был разработан специально для сброса с военных самолётов, в одно воздушной судно может поместиться до 12 снарядов.

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#германия
#ракета
#всу
#сво
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«Забрать всё, что можно»: В Эстонии выступили с шокирующим предложением по Украине
Глава МО Эстонии предложил союзникам Киева передать ВСУ все свои запасы оружия
26 февраля 2024, 15:03

Фото: iStock/undefined undefined

Необходимо собрать собрать запасы вооружения у всех союзнических Киеву стран и передать их в помощь ВСУ, с таким заявлением выступил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам эстонского министра обороны, необходимо «забрать все, что можно, из запасов у всех». В особенно Певкур считает важным передать Вооружённым силам Украины имеющиеся у стран-союзников боеприпасы.

Напомним, после прекращения помощи Киеву главного союзника — Соединённых Штатов — у ВСУ начался настоящий, критичный голод в вооружении и боеприпасах.

Что интересно — главным донором для Украины с начала 2024 года стала Япония. По словам министра финансов Украины Игоря Уманского, с января 2024 года Токио передал Киеву 2,2 миллиарда долларов.

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#эстония
#всу
#сво
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«Крайние меры»: Европейские страны идут на многое, чтобы помочь Украине
MWM: Евросоюз идёт на крайние меры ради Украины
26 февраля 2024, 14:39

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны готовы идти на многое, чтобы обеспечить поддержку Украине, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Примером может служить Дания, чье правительство решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», — прокомментировали ситуацию в издании.

Автор статьи также отметил, что с колоссальными проблемами столкнулись и главные союзники Украины — Соединённые Штаты. В попытках отдать Киеву как можно больше вооружения и боеприпасов, сам Вашингтон пришёл к дефициту запчастей, а также квалифицированных кадров на производстве.

При этом, в результате провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, Штатам пришлось подключить даже больше производственных мощностей, чтобы попытаться помочь Киеву.

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Сальдо: Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз

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#украина
#всу
#сво
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Зеленский в 10 раз занизил потери ВСУ за время спецоперации
Сальдо: Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз
26 февраля 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский занизил цифры потерь ВСУ минимум в 10 раз. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцем самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы Херсонской области, украинский лидер пытается убедить своих граждан в том, что служить в ВСУ не сильно страшно. Однако его «сказки про потерь нет» уже не работают, а украинцы оказывают яростное сопротивление военкомам.

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