Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams

Военный медик из Новой Зеландии, которая подписала контракт с Минобороны Украины и служит в ВСУ, заявила, что молится о смерти раненых украинских военных из-за невозможности вывести их с линии боевого соприкосновения. Ее слова передает радиостанция RNZ.