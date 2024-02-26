Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams

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Российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams, кадры с горящей техникой публикует российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
По словам Соловьёва, сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом уже окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.
Напомним, Вооружённые силы Украины оставили Авдеевку 17 февраля по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что «зачистка» Авдеевки завершена, однако, в городе всё ещё могут оставаться заложенные украинцами мины.
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«Горит «Абрамс», хорошо горит», — подписал свой пост журналист.
Сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что «зачистка» Авдеевки завершена, однако, в городе всё ещё могут оставаться заложенные украинцами мины.
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Евгения Парфентьева