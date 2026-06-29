В Москве продолжается набор в отряд «Барс»
В Москве идет набор добровольцев в новое специализированное формирование Министерства обороны РФ — отряд «БАРС-Москва». Основной задачей подразделения станет охрана воздушных рубежей столичного региона от беспилотных аппаратов с применением передовых технологий радиоэлектронной борьбы и современных средств перехвата.
Служба в отряде не предполагает командировок в зону проведения СВО. Личному составу предстоит нести дежурство на территории Москвы, Московской и Калужской областей, используя инновационные комплексы противодействия дронам. Контракт заключается на 12 месяцев, при этом для военнообязанных по призыву этот срок засчитывается как прохождение срочной службы.
Формирование предлагает конкурентные условия оплаты: денежное довольствие рядовых бойцов стартует от 220 тысяч рублей в месяц, командиры звеньев и расчетов будут получать от 300 тысяч. Кандидаты пройдут 30-дневный курс обучения на бесплатной основе в учебных центрах Москвы и Подмосковья с сохранением полного оклада на весь подготовительный период.
К участию приглашаются граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие годность по категориям А, Б или В (по итогам военно-врачебной комиссии). Преимущество получат соискатели с высшим или средним техническим образованием, опытом армейской службы, участники боевых действий, а также операторы БПЛА. Регистрация и место постоянного проживания не являются ограничениями.
Для семей военнослужащих предусмотрен расширенный соцпакет: единовременные и ежемесячные пособия на детей, приоритетное зачисление в детсады, бесплатное питание и группы продленного дня в школах, доступ к спортивным секциям и творческим кружкам, помощь в поступлении в ссузы и вузы, поддержка в уходе за пожилыми родителями, содействие в трудоустройстве и переобучении супруг, а также юридические, психологические консультации и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подать заявку можно до 1 августа на порталах контрактмо.рф и bplasvo.ru, через телеграм-ботов, Макс, либо по телефону горячей линии: +7 (495) 556-65-66.
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