В Москве продолжается набор в отряд «Барс»

29 июня 2026, 15:37

В Москве набирают добровольцев в отряд «Барс»

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Москве идет набор добровольцев в новое специализированное формирование Министерства обороны РФ — отряд «БАРС-Москва». Основной задачей подразделения станет охрана воздушных рубежей столичного региона от беспилотных аппаратов с применением передовых технологий радиоэлектронной борьбы и современных средств перехвата.