Армия России освободила село Бочково в Харьковской области
ВС РФ освободили село Бочково в Харьковской области. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север».
В ведомстве отметили, что освобожденное село являлось форпостом, откуда украинские боевики собирались наносить удары по российским военнослужащим.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ стремятся замедлить продвижение российских войск и активно применяют для этого беспилотники.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
