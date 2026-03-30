Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что силы группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь вражеской обороны и, благодаря решительным действиям, освободили Луговское в Запорожской области. Согласно информации военного ведомства, войска группировки «Запад» взяли под контроль Новоосиново в Харьковской области.
За последние сутки в зоне действия группировки «Восток» ВСУ понесли потери, превышающие 275 человек. Кроме того, враг утратил две боевые бронированные машины и семь транспортных средств. В зоне ответственности российской группировки войск «Запад» украинские силы потеряли до 190 военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: