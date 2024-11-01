В Москве пройдёт благотворительный фестиваль в поддержку животных

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В Москве на Хлебозаводе №9 3 и 4 ноября состоится благотворительный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных.
В рамках мероприятия более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области попытаются найти новую семью и дом. Отмечается, что все животные здоровы, стерилизованы и социализированы.
Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. Также можно будет собрать подарки для животных из приютов.
Уточняется, что вход на мероприятие свободный.
Ранее сообщалось, что десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ.
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Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. Также можно будет собрать подарки для животных из приютов.
«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей. Каждый питомец заслуживает быть увиденным и обрести семью, независимо от возраста или прошлого», — поделилась президент организатора фестиваля — фонда «Ника» Вера Митина.
Уточняется, что вход на мероприятие свободный.
Ранее сообщалось, что десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ.
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Мелисса Тимофеева