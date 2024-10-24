Эксперт по выживанию Халилов дал основной совет по спасению от дикого животного

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Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече дикого животного, в частности, в городской черте, нельзя ни в коем случае его пугать или вести себя так, чтобы он воспринимал вас как угрозу.
«Животные редко нападают на людей. Как правило, они обороняются. И как раз обороняясь, защищая своё потомство, себя, территорию, кормовую базу животные угрожают человеку. Даже медведь на людей просто так не нападает, потому что человек для него – не еда. Поэтому важно вести себя так, чтобы вы не были угрозой для животного. Не надо подходить, гладить, фотографироваться, пытаться пугать, бежать за ним. Животное это воспринимает как акт агрессии и может напасть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
Ранее директор парка Олег Зубков заявлял, что львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять.
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Мелисса Тимофеева