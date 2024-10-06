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Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ

06 октября 2024, 17:44
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ, информирует пресс-служба мэра и столичного правительства.
«Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать», — сказано в сообщении.
В частности, речь идет о пяти самцах: Пако, Атемис, Ник Майти, Блэк Бьюти и Берберис и о самках: Холли, Афине Джулии, Лори и Лилу.



Беня (Берберис) особо отмечен, поскольку он единственный обладатель серого окраса. Очень любит угощения и имеет яркий характер, а Блэк Бьюти (Блэкки) обладает харизмой и соответствующим имени цветом.

Лори и Лилу дружелюбны и осваивают новый дом. У Холли и Афины шоколадный окрас. У одной характер застенчивый, а у другой — любознательный.

За животными постоянно присматривают ветеринары и зоологи, обеспечивая им комфорт. Кроме того, гости могут познакомиться с альпакой Черничкой, которая родилась прошлым летом.

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#животные
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#вднх
#новости
Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина
Mash: Умер актёр, игравший депутата Наливкина, Андрей Неретин
06 октября 2024, 16:00

Фото: iStock/jorgeantonio

Актёр Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина, скончался в возрасте 48 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина был болен уже долгое время. Уточняется, что за последние дни Неретин практически не мог передвигаться.

Согласно предварительным данным, у него оторвался тромб.

Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съёмки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

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В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри является частью стратегии нацбезопасности
06 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри является частью стратегии национальной безопасности, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, данная инициатива отражает современную российскую политику в сфере семьи и ценностей.
«Она (идея о запрете пропаганды чайлдфри — прим.ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом», — пояснила она.
Кузнецова также добавила, что Россия сегодня борется за свой суверенитет не только на полях СВО, но и на фронтах демографии, нравственности и ценностей. По ее словам, хоть и предложение о запрете пропаганды чайлдфри кажется слишком «узким», оно будет использоваться как «оружие» в борьбе за ценности и демографию.

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#ценности
#сво
#налог
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К Москве приближается циклон «Кассандра» с мощными дождевыми тучами
Синоптик Тишковец: «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
06 октября 2024, 15:50

Фото: istockphoto / Nastco

К Москве приближается циклон «Кассандра», который в ближайшие два дня обрушит на столицу половину месячной нормы за октябрь — 34,8 мм осадков. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, атмосферный фронт уже миновал Калугу и Тулу, надвигаясь на Москву.
Тишковец добавил, что теплый циклон сопровождают крупные дождевые тучи. Первые дожди начнутся уже после обеда в южных и юго-западных районах Подмосковья, а вечером непогода накроет и Москву, где ждут до 3,9 мм осадков.

Этой ночью, с 6 на 7 октября, дожди усилятся. Синоптики ждут до 20,7 мм осадков и ухудшение зоны видиомсти до 3 километров.

Тишковец также ответил, что понедельник может стать самым дождливым 7 октября в истории метеонаблюдений. Пока что такой рекорд больше 20 лет удерживает 2003 год, когда в этот день выпало 23,2 мм осадков.

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#непогода
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#синоптики
#циклон
#дожди
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Ефимов: около 900 жителей Филей-Давыдкова переедут в новостройки по реновации
06 октября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы

Около 900 жителей в районе Фили-Давыдково переедут из старых пятиэтажек в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, им предложили квартиры в новых ЖК на улице Олеко Дундича.
«В районе Фили-Давыдково началось переселение около 900 человек по программе реновации. Им предложены квартиры в двух новых жилых комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1», — пояснил он.
Ефимов также напомнил, что программа реновации в этом районе действует уже шесть лет — с 2018 года. Новые квартиры получат около 21 тысячи человек из 119 старых домов.

Ранее Ефимов сообщал, что в новостройки также переедут свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы. Он отметил, что в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.

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#квартиры
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#дома
#новостройки
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«С днем рождения, президент»: листовки с поздравлениями Путину расклеили в Италии
В итальянской Генуе расклеили поздравительные листовки ко дню рождения Путина
06 октября 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Листовки с портретом президента России Владимира Путина с подписью «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языке появились в городе Генуя в Италии. Об этом сообщает ТАСС. Завтра, 7 октября, российскому лидеру исполняется 72 года.
По данным агентства, идея расклеить поздравления принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю телеграм-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо.
«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — заявил он.
По его словам, по всей Генуе расклеено уже сотни листовок с поздравлениями для Владимира Путина.

Ранее CNN сообщал, что на улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.

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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с 95-летием со дня образования региона
Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с 95-летием со дня образования региона
06 октября 2024, 13:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с 95-летием со дня образования региона. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы региона, на сегодняшний день Московская область является динамичным регионом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом. Воробьёв отметил, что в Подмосковье реализуются важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые улучшают жизнь граждан.

Губернатор подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке российского лидера Владимира Путина и участию местных жителей в судьбе Московской области. Воробьёв поблагодарил каждого гражданина за этот неоценимый вклад.

«Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении», — завершил свое поздравление глава региона.

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Всплеск шизофрении прогнозируют в Алтайском крае
Mash: в Алтайском крае возник дефицит препарата от шизофрении «Сульпирид»
06 октября 2024, 13:16

Фото: iStock/PeopleImages

В Алтайском крае ожидается всплеск шизофрении, так как в регионе возник дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что проблема появилась из-за того, что госаптеки не успели закупить достаточное количество лекарства несмотря на то, что его производят в соседней Кемеровской области.
По данным издания, в 2023 году в Алтайском крае за помощью к врачам обратились рекордные 13,7 тысяч человек с жалобами на психическое здоровье, что является самым большим показателем в России.

Ранее психиатр Виктор Рудов рассказал, как распознать у себя шизофрению. По его словам, это заболевание представляет собой серьезное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Он отметил, что первым сигналом может быть частая смена настроения, осознание собственного странного поведения, о чем замечают окружающие и говорят вам.

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#лекарства
#алтайский край
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До конца года в Москве проведут капремонт 19 домов с аптеками
06 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

До конца текущего года в Москве пройдет капремонт 19 домов с аптеками. Информация об этом опубликована на сайте мэра столицы.
«Одно из зданий, где проходят работы, расположено по адресу: ул. Большая Академическая, д. 77, корп. 1. Девятиэтажный жилой дом с прямоугольными окнами и лоджиями был построен в 1967 году по проекту типовой серии. Здесь уже заменили магистрали инженерных систем. Особое внимание уделили фасаду дома, построенного из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. При ремонте таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси», — сказано в публикации.
Отмечено, что на первом этапе промыты домовые стены, заделаны трещины, отбита пришедшая в негодность плитка. Кроме того, расчищены межпанельные швы, туда помещен утеплитель и загерметизирован. Нанесена грунтовка, штукатурка, краска и отремонтирован цоколь. Сейчас обновляют крышу. Заменен кровельный настил, демонтирована гидроизоляция. Остается установка металлических ограждений.

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#россия
#москва
#капремонт
#дома
#аптеки
#строительство
#новости
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Стало известно об ограничениях на алкоголь в отелях Турции
Санджар: ограничения на алкоголь не затронут отели «все включено» в Турции
06 октября 2024, 11:51

Фото: istockphoto/9parusnikov

Ограничения на употребление алкоголя в отелях Турции, работающих по системе «все включено», не ожидаются. Об этом заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар в беседе с РИА Новости. По его словам, проблема с злоупотреблением спиртным в турецких отелях отсутствует.
«На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается», — пояснил он.
Санджар также добавил, что ограничения на алкоголь в отелях курортов Испании вполне объяснимы, если вспомнить множество инцидентов с пьяными туристами из Британии.

Ранее сообщалось, что последнее время женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности. Однако путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно.

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