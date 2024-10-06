Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ, информирует пресс-служба мэра и столичного правительства.
«Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать», — сказано в сообщении.В частности, речь идет о пяти самцах: Пако, Атемис, Ник Майти, Блэк Бьюти и Берберис и о самках: Холли, Афине Джулии, Лори и Лилу.
Беня (Берберис) особо отмечен, поскольку он единственный обладатель серого окраса. Очень любит угощения и имеет яркий характер, а Блэк Бьюти (Блэкки) обладает харизмой и соответствующим имени цветом.
Лори и Лилу дружелюбны и осваивают новый дом. У Холли и Афины шоколадный окрас. У одной характер застенчивый, а у другой — любознательный.
За животными постоянно присматривают ветеринары и зоологи, обеспечивая им комфорт. Кроме того, гости могут познакомиться с альпакой Черничкой, которая родилась прошлым летом.
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