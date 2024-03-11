В Москве с 4 по 5 апреля пройдет форум «Крепкая семья: Всё беременным!»

Фото: istock / Kostikova
В Москве с 4 по 5 апреля в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» состоится Общероссийский форум «Крепкая семья: Всё беременным!».
Мероприятие приурочено к проведению весеннего Дня беременных, целью которого является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. В 2024 году мероприятие проводится под слоганом «Любовь под сердцем».
Форум направлен на развитие активно формирующегося за последние годы сообщества экспертов, которые работают с беременными. На конференции презентуют имеющиеся в России лучшие практики поддержки беременных. По результатам мероприятия сформируют реестр лучших практик и инициатив.
Зарегистрироваться и детальнее ознакомиться с форумом можно по ссылке.
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Форум направлен на развитие активно формирующегося за последние годы сообщества экспертов, которые работают с беременными. На конференции презентуют имеющиеся в России лучшие практики поддержки беременных. По результатам мероприятия сформируют реестр лучших практик и инициатив.
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Алина Юрчак