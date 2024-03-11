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В Москве с 4 по 5 апреля пройдет форум «Крепкая семья: Всё беременным!»

11 марта 2024, 09:59
Фото: istock / Kostikova

Фото: istock / Kostikova

В Москве с 4 по 5 апреля в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» состоится Общероссийский форум «Крепкая семья: Всё беременным!».
Мероприятие приурочено к проведению весеннего Дня беременных, целью которого является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. В 2024 году мероприятие проводится под слоганом «Любовь под сердцем».

Форум направлен на развитие активно формирующегося за последние годы сообщества экспертов, которые работают с беременными. На конференции презентуют имеющиеся в России лучшие практики поддержки беременных. По результатам мероприятия сформируют реестр лучших практик и инициатив.


Зарегистрироваться и детальнее ознакомиться с форумом можно по ссылке.

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#россия
#семья
#форум
#единая россия
#отношения
#счёт
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В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения
11 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/antos777

Масштабное обновление системы теплоснабжения проведут на территории городского округа Красногорск, работы начнутся весной текущего года. Об этом было заявлено в ходе заседания в правительстве Московской области, которое провёл вице-губернатор — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«В настоящее время мы завершаем формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения всей Московской области. (…) Уже этой весной приступим к реализации», — цитируются в сообщении слова Хромушина.
В частности, в Красногорском округе планируется реконструировать котельную №1 на улице Жуковского, которая снабжает теплом более 14 тысяч человек. Кроме того, вместо устаревшей котельной на Ткацкой Фабрики построят новую, на которую переведут снабжение более 2,5 тыс. потребителей. Новую котельную также планируется построить в посёлке Нахабино.

В программу также входит обновление тепловых сетей в Нахабине, Путилкове, селе Ильинское-Усово, красногорских микрорайонах Брусчатый Посёлок и Южный, а также на улице Вилора Трифонова.

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#жкх
#красногорск
#котельная
#евгений хромушин
#теплоснабжение
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В Подмосковье начали проводить первые весенние «Уроки цифры»
11 марта 2024, 10:10

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В Подмосковье стартовал первый весенний «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый «Урок цифры» будет проходить с 11 по 31 марта. В рамках мероприятий школьники смогут подробнее узнать о многообразие профессий в ИТ, которые связаны с тестированием программных продуктов.

«Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер. В ходе увлекательной видеолекции учащиеся погружаются в разнообразный мир тестирования в информационных технологиях. С помощью тренажеров, предназначенных для начальной, средней и старшей школы, они познакомятся с разными видами тестирования, освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами и закрепят полученные знания. Те, кто пройдет все тренажёры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​первые занятие уже доступны на сайте проекта.

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#урок цифры
#подмосковье
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В Подольске медсестра купила «трешку» благодаря «Социальной ипотеке»
11 марта 2024, 10:04

Фото: istockphoto / fizkes

Медсестра переехала в собственную «трешку» благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Надежда Петрова работает в «Подольской детской городской больнице» боле 15 лет.

«В старших классах школы, когда пришло время определяться с будущей профессией, я уже планировала посвятить себя заботе о здоровье людей. В работе мне сразу пришлось по душе все — от процедурного кабинета до непосредственно общения с пациентами<…>Без поддержки, я бы никогда не смогла приобрести себе жилье. У меня подрастают сын и дочка, поэтому взяли трехкомнатную на «вторичке». У каждого ребенка должна быть своя комната. Мы уже переехали. Сейчас живем и одновременно делаем ремонт — обновляем полы, потолки, меняем обои», — поделилась медсестра.

Стоит отметить, что о программе женщина узнала благодаря своим знакомым.

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Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах
11 марта 2024, 09:54

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники начали использовать ещё одну схему обмана, для которой создают аккаунт с логотипом и именем какого-либо банка в мессенджере. О том, как устроена афера, рассказали жителям Московской области в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Звонящий с поддельного банковского аккаунта мошенник заявляет, что необходимо обновить банковское приложение и для этого принять звонок и получить инструкции от «технического специалиста». Тот звонит по видеосвязи, чтобы «идентифицировать клиента по биометрии», и уверяет потенциальную жертву включить режим демонстрации экрана и войти в приложение банка. Так преступники получают доступ к информации о номерах карт, суммах на счету, а также фиксируют коды, которые присылает приложение для входа», — говорится в сообщении.
Специалисты министерства напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой обмана, надо помнить, что сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. Кроме того, нельзя демонстрировать незнакомцам по видеосвязи экран своего устройства. Все звонки от таких «сотрудников банка» следует сразу сбрасывать.

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#мошенники
#мессенджеры
#московская область
#подмосковье
#мингосуправления мо
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Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»
11 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Ильинойс» возводит на территории городского округа Красногорск группа компаний «Гранель», в настоящее время ведётся строительство двух корпусов дома №1 и двух корпусов дома №2. О ходе работ сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В первом и втором корпусах дома №1 в настоящее время заверили обустройство кровли, ведутся фасадные работы и отделка мест общего пользования, монтируются лифты и наружные инженерные сети. Продолжается возведение внутренних перегородок и стен, монтаж окон и внутренних инженерных систем. Кроме того, ведётся обустройство подземной парковки», — говорится в сообщении.
В первом корпусе дома №2 строители армируют и бетонируют последнюю фундаментную плиту и вертикальные конструкции подвала. Во втором корпусе дома №2 фундамент уже сделан, продолжается обустройство вертикальных подвальных конструкций.

В министерстве добавили, что в ЖК построят школьный корпус на 950 учеников и два детских сада на 450 воспитанников. Строительство первого детсада — на 250 мест — уже идёт.

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#минжилполитики мо
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Для россиян длинные выходные начнутся раньше Первомая
11 марта 2024, 09:40

Фото: Фотобанк Московской области.

Четырехдневные майские праздники — долгожданное событие для россиян, которое позволит отдохнуть и насладиться весенними деньками. В этом году выходные выпадают на период с 28 апреля по 1 мая, напоминает Минтруд РФ.
Постановлением Правительства РФ праздничные и выходные дни на 2023 год были утверждены в августе 2022 года. В честь Дня Весны и Труда (1 мая) жители России получат четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. При этом обычный субботний выходной день с 27 апреля был перенесен на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.

В настоящее время Первомай в России является традиционным выходным днем, который празднуется во многих семьях. Многие предприятия и организации не работают, а в городах проводятся праздничные мероприятия, концерты, автопробеги и шествия.

Первомай в России отмечается под разными названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда или просто День весны. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового трудового сезона.

Первое мая — праздник, посвященный труду и весне, имеет богатую историю. Он берет свое начало в конце XIX века, когда рабочее движение в США и европейских странах начало выступать за восьмичасовой рабочий день. В России праздник начал отмечаться после Октябрьской революции 1917 года под названием «День международной солидарности трудящихся». В этот день проходили массовые демонстрации и митинги.

В этот день принято поздравлять друг друга с праздником весны и труда, желать успехов и благополучия. Многие семьи выезжают на природу, участвуют в праздничных мероприятиях или проводят время дома с близкими.

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#рф
#правительство
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Мигрантов могут обязать покинуть РФ за работу не по профилю
Минтруд предложил обязать мигрантов покинуть РФ за работу не по профессии
11 марта 2024, 08:24

Фото: istock / Олег Копьёв

Минтруд подготовил законопроект, в котором предлагается высылать мигрантов из РФ, если они будут работать не по профилю. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минтруда.
В документе указано, что если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то им придется покинуть территорию России за 15 дней.
«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в РФ», — сообщает ведомство.
В министерстве полагают, что этот законопроект поможет повысить заинтересованность работодателей в организационном наборе и предотвратить случаи трат на билеты и наем человека, который не планировал работать на определенном предприятии.

Ранее сообщалось, что в России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
#минтруд
#право
#рф
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Минобороны РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских дронах
11 марта 2024, 06:41

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Сразу шесть украинских беспилотников самолётного типа были уничтожены в ночь с воскресенья на понедельник, рассказали в российском министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — заявили представители военного ведомства.

Ранее о двух сбитых в небе над Брянской областью дронах сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотники были сбиты над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Жертв и разрушений в результате инцидента нет, подчеркнул он. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#минобороны рф
#бпла
#всу
#брянская область
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«Известия»: ВМФ получит морскую версию дронов-камикадзе
11 марта 2024, 05:32

Фото: iStock/bbsferrari

Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе, называемые барражирующими боеприпасами, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Дроны, которые планируется использовать для ударов по морским и наземным целям, включая легкие катера и моторные лодки, могут быть размещены на кораблях в сжатые сроки и не требуют специальных ангаров. При этом корабли могут использовать как существующие беспилотники, так и специально разработанные для ВМФ.

Беспилотники увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения. Кроме того, барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев на берегу. Такие аппараты можно будет применять при десантных операциях и при борьбе с катерами противника, в том числе безэкипажными, отмечают эксперты.

Некоторые модели российских дронов-камикадзе уже прошли боевое крещение, включая «Куб» и «Ланцет». В частности, дроны-камикадзе показали себя как эффективные инструменты на поле боя в Сирии.

Ранее «Радио 1» сообщило, что беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении уже в апреле 2024 года.

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#вмф
#флот
#минобороны рф
#беспилотник
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