Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Жилой комплекс «Ильинойс» возводит на территории городского округа Красногорск группа компаний «Гранель», в настоящее время ведётся строительство двух корпусов дома №1 и двух корпусов дома №2. О ходе работ сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В первом и втором корпусах дома №1 в настоящее время заверили обустройство кровли, ведутся фасадные работы и отделка мест общего пользования, монтируются лифты и наружные инженерные сети. Продолжается возведение внутренних перегородок и стен, монтаж окон и внутренних инженерных систем. Кроме того, ведётся обустройство подземной парковки», — говорится в сообщении.В первом корпусе дома №2 строители армируют и бетонируют последнюю фундаментную плиту и вертикальные конструкции подвала. Во втором корпусе дома №2 фундамент уже сделан, продолжается обустройство вертикальных подвальных конструкций.
Читайте также:
В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса
В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
Лев Каштанов