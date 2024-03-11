В Подольске медсестра купила «трешку» благодаря «Социальной ипотеке»

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Медсестра переехала в собственную «трешку» благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Надежда Петрова работает в «Подольской детской городской больнице» боле 15 лет.
Стоит отметить, что о программе женщина узнала благодаря своим знакомым.
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«В старших классах школы, когда пришло время определяться с будущей профессией, я уже планировала посвятить себя заботе о здоровье людей. В работе мне сразу пришлось по душе все — от процедурного кабинета до непосредственно общения с пациентами<…>Без поддержки, я бы никогда не смогла приобрести себе жилье. У меня подрастают сын и дочка, поэтому взяли трехкомнатную на «вторичке». У каждого ребенка должна быть своя комната. Мы уже переехали. Сейчас живем и одновременно делаем ремонт — обновляем полы, потолки, меняем обои», — поделилась медсестра.
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Мира Полтева