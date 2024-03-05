В Москве семь курсантов попали в больницу с инфекцией

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По предварительным данным, речь идёт о менингококковой инфекции. Об этом сообщает 112.
Ребята учатся в Военно-музыкальном училище имени Халилова. Это единственное высшее учебное заведение Министерства обороны такого рода в России.
Все курсанты, которые почувствовали недомогание, были экстренно госпитализированы. Медики выясили причины недомогания, у больных взяли все необходимые анализы.
Диагноз, который был озвучен, требует подтверждения. Заразившихся инфекцией отправили на карантин в лечебное учреждение Минобороны, их состояние оценивают как нормальное, заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.
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Все курсанты, которые почувствовали недомогание, были экстренно госпитализированы. Медики выясили причины недомогания, у больных взяли все необходимые анализы.
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Мария Федоровцева