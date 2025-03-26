В Москве силовики задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Вадим Мошкович (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)
Основатель агрохолдинга «Русагро», бывший сенатор Вадим Мошкович и несколько сотрудников компании задержаны в Москве. Они подозреваются в причастности к хищениям денежных средств.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что днём в офисах компании проходили обыски. Силовики задержали также генерального директора «Русагро» Тимура Липатова. Его, как и Мошковича, в настоящее время проверяют на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.
Делом занимаются сотрудники Следственного департамента МВД. Оно возбуждено по фактам хищений в компаниях, с которыми агрохолдинг состоял в деловых отношениях. Уточняется, что процессуальный статус Вадима Мошковича пока не определён. На фоне этих новостей акции «Русагро» теряли в котировках до 20% стоимости.
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Александр Бойцов