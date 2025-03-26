Задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович

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В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в офисах его компании в Москве и Белгороде проходят обыски. В ближайшее время самого Мошковича допросят.
Пресс-секретарь «Росагро» Екатерина Золотухина на запрос журналистов издания Бел.ру отвечать не стала, заявив, что все комментарии будут предоставлены только после выхода официального заявления.
Компанию «Росагро» бизнесмен основал в 2004 году. В последствии она стала одним из крупнейших агрохолдингов России. Спустя два года он занял должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мошковича в 1,7 млрд долларов.
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Пресс-секретарь «Росагро» Екатерина Золотухина на запрос журналистов издания Бел.ру отвечать не стала, заявив, что все комментарии будут предоставлены только после выхода официального заявления.
Компанию «Росагро» бизнесмен основал в 2004 году. В последствии она стала одним из крупнейших агрохолдингов России. Спустя два года он занял должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мошковича в 1,7 млрд долларов.
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Анастасия Чинкова