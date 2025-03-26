Названа одна из причин задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

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Telegram-канал Mash назвал одну из причин задержания в Москве основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.
Бизнесмена могли задержать по подозрению в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей.
Также, по данным канала, в отношении Мошковича уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
Возможным пособником предпринимателя может быть Максим Басов, занимавший должность гендиректора ГК «Русагро» до ноября 2021 года.
В настоящее время в офисах Мошковича в Москве и Белгороде проводятся обыски.
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Также, по данным канала, в отношении Мошковича уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
Возможным пособником предпринимателя может быть Максим Басов, занимавший должность гендиректора ГК «Русагро» до ноября 2021 года.
В настоящее время в офисах Мошковича в Москве и Белгороде проводятся обыски.
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Анастасия Чинкова