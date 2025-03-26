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Названа одна из причин задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Вадима Мошковича могли задержать за захват активов холдинга «Солнечные продукты»
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Telegram-канал Mash назвал одну из причин задержания в Москве основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.
Бизнесмена могли задержать по подозрению в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Также, по данным канала, в отношении Мошковича уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Возможным пособником предпринимателя может быть Максим Басов, занимавший должность гендиректора ГК «Русагро» до ноября 2021 года.

В настоящее время в офисах Мошковича в Москве и Белгороде проводятся обыски.

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Задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович
В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
26 марта 2025, 15:57

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в офисах его компании в Москве и Белгороде проходят обыски. В ближайшее время самого Мошковича допросят.

Пресс-секретарь «Росагро» Екатерина Золотухина на запрос журналистов издания Бел.ру отвечать не стала, заявив, что все комментарии будут предоставлены только после выхода официального заявления.

Компанию «Росагро» бизнесмен основал в 2004 году. В последствии она стала одним из крупнейших агрохолдингов России. Спустя два года он занял должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мошковича в 1,7 млрд долларов.

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Житель Перми получил банку кильки с логотипом «За Родину» вместо iPhone 16
26 марта 2025, 15:23

Фото: iStock/valiantsin suprunovich

Житель Перми получил банку кильки с логотипом «За Родину» вместо iPhone 16, который он заказал на маркетплейсе. С продавца взыскали порядка 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщили в пресс-службы Пермского краевого суда.
Отмечается, что пермяк в ноябре прошлого года оформил заказ на iPhone 16 Pro Max на 1024 Gb. Цена телефона вместе с доставкой составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок доставил товар, но без возможности осмотра и проверки работоспособности.

Позже, открыв коробку, мужчина обнаружил в ней вместо смартфона банку консервов кильки с логотипом «За Родину».

После этого житель Перми требовал у интернет-магазина возвращения средств. Однако в «Мегамаркете» молодому человеку отказали, отметив, что продавцом является ИП Черкасский Д.А. Последний пообещал вернуть деньги, но так и не сделал этого.

Тогда пострадавший обратился в суд, который взыскал с продавца 189 990 рублей. Также он выплатит мужчине 25 тысяч рублей в качестве компенсации и штраф в размере 107,5 тысяч рублей.

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В Подмосковье двое подростков подожгли квартиру заведующей поликлиникой
26 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Dzurag

Квартиру заведующей поликлиникой № 7 при Химкинской областной клинической больнице Ирины Спириной подожгли двое подростков. Перед этим в течение нескольких дней семью медицинского работника терроризировали сообщениями с угрозами, которые приходили с номеров по всему миру.
О происшедшем рассказал телеграм-канал SHOT. Ещё в четверг на прошлой неделе на телефон 50-летней женщины стали приходить угрозы и оскорбления с номеров, зарегистрированных на Украине, в Румынии, Канаде и других странах. Причём анонимные хейтеры знали не только номера телефонов Ирины и её мужа, но и их адреса и другие личные данные. По словам неизвестных, поводом для такой волны ненависти и негатива стало участие врача в публичных мероприятиях по случаю Дня Победы в прошлом году.

Заведующая поликлиникой не испугалась, но и не обратилась в полицию, а просто проигнорировала сообщения с угрозами. На минувших выходных 16-летний подросток и его 15-летний товарищ притащили к двери её квартиры автомобильную шину и там её подожгли. Через дверь они кричали, что обольют саму Спирину кислотой.

В итоге юных террористов задержали. Один из них учится в восьмом классе, а второй уже нигде не учится. Подростков допрашивают правоохранители, чтобы выяснить, по чьему заданию они действовали.

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#подросток
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На 40-летнюю россиянку завели дело за интимную связь с подростком
В Выксе на 40-летнюю женщину завели дело за половую связь с 16-летним подростком
26 марта 2025, 14:58

Фото: iStock/zoka74

Под Нижним Новгородом правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины, вступившей в интимную связь с несовершеннолетним. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.
Отмечается, что в ноябре 2023 года жительница города Выкса переспала с 16-летним школьником. Предварительно сообщается, что в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Однако, несмотря на это, женщине всё же грозит до четырёх лет лишения свободы.

Гражданка полностью признала свою вину и подписала явку с повинной.

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Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане
26 марта 2025, 13:55

Фото: iStock/Osobystist

В Дагестане бродячие собаки растерзали пенсионерку, пришедшую на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что пожилая россиянка пришла навестить могилы родственников, как в какой-то момент на неё набросилась стая собак.

Когда 76-жительница Дагестана не вернулась домой, близкие забили тревогу и бросились искать пропавшую. Поиски велись весь день. Обнаруженную женщину с многочисленными рваными ранами спасти не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии.

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