В Москве скончалась легендарная ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова

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Легендарная ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова скончалась в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, причиной смерти Швецовой стала острая сердечная недостаточность.
Согласно сообщению, тело женщины накануне обнаружил ее сын в квартире на Юрловском проезде в районе Отрадное. Там она проживала. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Людмила Швецова проработала журналистом более 50 лет. Много лет проработала на радио «Маяк». Она родила пятерых детей, а также попала в «Книгу рекордов Гиннеса» как единственная в мире женщина-журналист, которая 4 раза побывала на Северном полюсе.
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Согласно сообщению, тело женщины накануне обнаружил ее сын в квартире на Юрловском проезде в районе Отрадное. Там она проживала. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
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Элина Позднякова