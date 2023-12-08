Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» убит на фронте

Фото: istock / Aleksandr_Vorobev
Актер Василий Кухарский, наиболее известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Возвращение Мухтара», убит в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в киевском театре, где работал артист в последнее время.
Актер принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. Его смерть наступила седьмого декабря от полученных в бою ранений.
Известно, что на фронт Кухарский отправился в прошлом году. В сентябре текущего года он получил несколько тяжелых ранений, и его родные собирали деньги на дорогостоящее лечение и реабилитацию.
Скончался актер от старых увечий, или вернулся на фронт и был ранен вновь, не уточняется.
Прежде сообщалось, что в ЛНР погиб депутат Народного совета Олег Попов. Его машину взорвали.
Читайте также:
«Акция устрашения»: Стало известно почему убили бывшего депутата Рады Киву
Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Известно, что на фронт Кухарский отправился в прошлом году. В сентябре текущего года он получил несколько тяжелых ранений, и его родные собирали деньги на дорогостоящее лечение и реабилитацию.
Прежде сообщалось, что в ЛНР погиб депутат Народного совета Олег Попов. Его машину взорвали.
Читайте также:
«Акция устрашения»: Стало известно почему убили бывшего депутата Рады Киву
Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Анастасия Крестьянова