В Москве скончался 400-килограммовый житель столицы Максим

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В московской больнице скончался житель столицы по имени Максим, вес которого составлял 400 килограммов. Неделю назад он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Максим почувствовал себя плохо 11 апреля и вызвал скорую помощь, предаёт телеграм-канал SHOT. Прибывшие медики диагностировали у гиганта сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Требовалась госпитализация. Максим не покидал своё жилище десять лет, так как просто физически не мог этого сделать.
Пришлось вызывать спасателей. Для того, чтобы извлечь пациента из квартиры, потребовалось спиливать решётки и ломать рамы. Максима спустили через окно с помощью грузоподъёмной техники. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось и он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.
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