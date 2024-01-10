Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Фото: istockphoto / z1b
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев скончался на 17-м году жизни в результате аварии в Башкирии, передает Госавтоинспекция республики.
Трагедия произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигался спортсмен, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком Renault Premium.
После ДТП, несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира направили в больницу. При этом, водитель грузовика не пострадал. Через сутки Сергей Батяев скончался от полученных травм.
Уточнется, что за рулем отечественного автомобиля находился сам Батяев. Ранее, в 2019 году признали самым сильным подростком России.
Читайте также:
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье.
В Каменске-Уральском женщина насмерть замёрзла на улице.
26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти.
После ДТП, несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира направили в больницу. При этом, водитель грузовика не пострадал. Через сутки Сергей Батяев скончался от полученных травм.
Читайте также:
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье.
В Каменске-Уральском женщина насмерть замёрзла на улице.
26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти.
Дана Игумнова