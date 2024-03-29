58-летний россиянин съел самый острый в мире перец и умер

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Житель Волгоградской области оказался в реанимации после того, как съел пять перцев «Каролина Риппер», являющийся самым острым в мире. Об этом рассказал друг мужчины изданию РИА Новости.
58-летний россиянин приобрел смертельный перец на маркетплейсе. Известно, что он болел анемией и циррозом печени, но не лечил их.
За месяц волгоградец съел около пяти перцев. В середине марта мужчине стало плохо и он оказался в больницу, после чего в реанимации. Восемь дней медики пытались спасти его жизнь мужчины, но безуспешно.
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За месяц волгоградец съел около пяти перцев. В середине марта мужчине стало плохо и он оказался в больницу, после чего в реанимации. Восемь дней медики пытались спасти его жизнь мужчины, но безуспешно.
«Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в Москве скончался доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак