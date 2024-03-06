В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских

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Прибывших на вызов в московскую квартиру полицейских атаковал стаффордширский терьер в сопровождении пьяного мужчины и женщины.
Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие против собаки, а на агрессивную пару завели уголовное дело, сообщила 6 марта пресс-служба столичного главка МВД России.
По информации от ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово поступило сообщение о нарушении общественного порядка в квартире на улице Коктебельской. Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяных граждан и стаффордширского терьера, который напал на одного из полицейских, в результате чего тот применил служебное оружие.
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По информации от ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово поступило сообщение о нарушении общественного порядка в квартире на улице Коктебельской. Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяных граждан и стаффордширского терьера, который напал на одного из полицейских, в результате чего тот применил служебное оружие.
«Сотрудники полиции задержали двух граждан, мужчину и женщину, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной перепалки и не желая быть привлеченными к административной ответственности по статье 3.13 КоАП Москвы (Нарушение тишины и покоя граждан), нанесли телесные повреждения полицейским», — сообщили в ведомстве.Были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что собака была ранена.
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Артем Кузьмин