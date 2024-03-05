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Собака откусила и проглотила пенис хозяина

Daily Mirror: в Германии собака отгрызла и проглотила пенис 66-летнего хозяина
05 марта 2024, 08:40
Фото: istock / Evrymmnt

Фото: istock / Evrymmnt

В немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно отгрызла и съела половой орган хозяина. Об этом пишет Daily Mirror.
Все произошло 27 февраля. Из дома владельца в 2 часа ночи доносился лай, из-за чего соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в паху и бегающего рядом небольшого пёсика.

У немца отсутствовал пенис, мужчину экстренно госпитализировали. Полицейские не смогли отыскать исчезнувший орган и предмет, которые его могли отрезать.


«Одна из гипотез, разумеется, заключается в том, что собака, которая была величиной примерно с джек-рассела, откусила пенис и съела его. В этом случае рана — это место укуса <...> Но не исключены также несчастный случай при сексе или преступление», — рассказал полицейский инспектор Франк Леманис.
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#собака
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#дома
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Задержанный во Владивостоке иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник
РИА Новости: Уроженец Узбекистана разрисовал Владивостокскую крепость по ошибке
05 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Benjamin Clapp

Сделавший надписи на мемориале «Поспеловская батарея» иностранный гражданин не знал, что это памятник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как утверждает собеседник агентства, молодые люди намеревались только оставить собственные имена, как на обычной стене.

О появлении записей на одной из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости стало известно 4 марта. 23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh Sasha», что увидели очевидцы. Они записали происходящее на камеру и опубликовали в Сети.

Теперь нарушителю грозит штраф до 3 миллионов рублей, а также до трех лет лишения свободы.

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#штраф
#памятник
#имена
#люди
#новости
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Shot: над Керчью прогремели взрывы
Shot: жители Керчи сообщили, что над городом прогремели взрывы
05 марта 2024, 01:41

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Жители Керчи сообщили о сильном взрыве над городом, передает Telegram-канал Shot.
Взрывы прозвучали примерно в 00:30 в ночь на 5 марта. По словам очевидцев, в разных районах города было слышно «от трех до пяти мощных хлопков». По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Крымский мост в настоящее время временно закрыт.

Ранее российская противовоздушная оборона пресекла попытки ВСУ атаковать Крым.

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#взрывы
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Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане
СК: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей
04 марта 2024, 22:08

Фото: iStock/Kara Capaldo

Трое детей от двух до пяти лет погибли при пожаре в доме в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Уточняется, что трагедия произошла 4 марта.

«В домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пожар произошел в частном доме из-за дровяной печи. При этом в момент происшествия дети находились в доме одни, родителей не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте пожара работают представители следственных органов.

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#происшествия
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Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля
04 марта 2024, 19:43

Фото: iStock/sudok1

В Москве в военном госпитале обокрали участника спецоперации, об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
По информации СМИ, инцидент произошёл в самый неподходящий для подобного преступления день — в День защитника Отечества, 23 февраля.

Участвовавший в штурме Авдеевки военнослужащий потерял ногу и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь Москвы. В этот злополучный день он находился в отделении неврологии. В определённый момент мужчина заметил, что у него пропало портмоне.

«Внутри сумки лежало — удостоверение Героя России, медали, а также документы, банковские карты и 80 тысяч рублей наличными», — уточнили в СМИ.

Военнослужащий написал заявление в полицию, проводится проверка.

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#кража
#сво
#госпиталь
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МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей
04 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из четырёх человек, ещё трое пострадали, об этом сообщили в ГУМВД России по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 4 марта в 13:30 часов дня на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав.

Предварительно, водитель Hyundai Santa Fе пытался обогнать других участников дорожного и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21102.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) - скончались на месте происшествия», — сообщили детали трагедии в МВД.

Ещё три участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.

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#челябинск
#дтп
#смерть
#мвд
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В Самарской области возбудили дело после подрыва ж/д моста через Чапаевку
04 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/Akintevs

В Самарской области возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка, об этом сообщили в УФСБ по региону.
Напомним, утром 4 марта взрыв прогремел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.

По факту случившегося в регионе был объявлен план «Загорск», движение поездов временно приостановили.

Позже стало известно, что под опоры моста заложили несколько самодельных взрывных устройств.

Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».

Детали произошедшего продолжают устанавливаться, движение на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути.

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#самарская область
#мост
#железная дорога
#фсб
#диверсанты
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В Котельниках боец СВО заставил извиняться мигранта, оскорбившего его жену
04 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/fortton

В Котельниках мигрант-таксист оскорбил жену бойца спецоперации, после чего у него состоялась встреча с мужем обиженной клиентки. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».
На днях Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видеообращение жены российского военного. Женщина рассказала, что мигрант занимается частным извозом и предложил ей свои услуги. Однако после того, как она села в автомобиль и назвала адрес места назначения, мужчина начал оскорблять клиентку.

После этого боец СВО разыскал обидчика жены и провел с ним беседу. Мигрант сразу извинился за свое поведение. По словам женщины, таксист резко «забыл» русский язык, хотя во время их первой встречи он уверенно разговаривал на русском.

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#русский язык
#женщины
#услуги
#мужчина
#telegram
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Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, после чего в бюджете организации обнаружили «дыру» размером в 160,9 миллиарда рублей.

«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы», — цитирует агентство слова Ольги Багровой.

Напомним, ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#банк
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На севере Польши упал неизвестный летающий объект
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Krzysztof12

В Варминско-Мазурском польском воеводстве местные жители обнаружили необычную находку – упавший с неба предмет.
Территорию поля мгновенно оцепили сотрудники правоохранительных органов, а сам объект забрали на экспертизу. Об этом сообщил представитель местной полиции Рафал Яцковский.

По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.

В любом случае, упавший ​летающий объект будет передан ​армии, а его функционал и назначение будут детально исследованы.

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#польша
#происшествия
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