Собака откусила и проглотила пенис хозяина

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В немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно отгрызла и съела половой орган хозяина. Об этом пишет Daily Mirror.
Все произошло 27 февраля. Из дома владельца в 2 часа ночи доносился лай, из-за чего соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в паху и бегающего рядом небольшого пёсика.
У немца отсутствовал пенис, мужчину экстренно госпитализировали. Полицейские не смогли отыскать исчезнувший орган и предмет, которые его могли отрезать.
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У немца отсутствовал пенис, мужчину экстренно госпитализировали. Полицейские не смогли отыскать исчезнувший орган и предмет, которые его могли отрезать.
«Одна из гипотез, разумеется, заключается в том, что собака, которая была величиной примерно с джек-рассела, откусила пенис и съела его. В этом случае рана — это место укуса <...> Но не исключены также несчастный случай при сексе или преступление», — рассказал полицейский инспектор Франк Леманис.Читайте также:
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Алина Юрчак