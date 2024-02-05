Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево

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В московской квартире собака загрызла своего собственного хозяина, об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, шокирующее происшествие произошло в столичном районе Коптево.
Супруга погибшего не могла попасть в квартиру, для этого ей пришлось вызывать спасателей. При этом, в квартире вместе с отцом находились дети, однако, их пёс не тронул. От полученных травм мужчина скончался.
Иных подробностей происшествия не приводится, в частности - какой породы была собака и почему она могла наброситься на своего хозяина.
Напомним, ранее в Хабаровске стая бродячих собак насмерть загрызла бездомного мужчину.
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Супруга погибшего не могла попасть в квартиру, для этого ей пришлось вызывать спасателей. При этом, в квартире вместе с отцом находились дети, однако, их пёс не тронул. От полученных травм мужчина скончался.
Напомним, ранее в Хабаровске стая бродячих собак насмерть загрызла бездомного мужчину.
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Евгения Парфентьева