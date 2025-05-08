В Москве состоялась церемония нанесения имени героя Советского Союза на мемориальную стелу

Из-за большой любви к внукам бабушки и дедушки порой прощают малышам всевозможные шалости и непослушание. Однако в каких-то случаях поведение детворы не должно оставаться незамеченным или же в потом родные внуки могут стать причиной переживаний, расстройств и даже обострения болезней. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, когда подрастающему поколению нужно сказать «стоп».