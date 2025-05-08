В Москве состоялась церемония нанесения имени героя Советского Союза на мемориальную стелу

Видео: УФСБ России по городу Москве и Московской области
В УФСБ России по Москве и Московской области состоялась торжественная церемония нанесения на мемориальную стелу Управления имени сотрудника органа безопасности — героя Советского Союза Сергея Медведева, который погиб в 1942 году во время исполнения воинского долга, сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники Управления, кадеты военно-патриотического центра «Вымпел», а еще потомки столичных чекистов, увековеченных на мемориальной стеле Управления.
Сергей Медведев появился на свет 12 ноября 1912 года в селе Кромово, Мглинского уезда, Орловской области, служил в органах безопасности с 1939 года.
Медведев участвовал в битве за Москву в составе мотострелкового полка УНКВД Московской области. Он отличился при выполнении задания за линией фронта: группа под руководством героя, которая действовала на калининском направлении, уничтожила 16 фашистов, две повозки с военным имуществом противника и перерезала в 11 местах проводную телефонную связь.
В Красной Армии Медведев командовал огневым взводом 1-ой бригады 7-й дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В бою под Харьковом взвод героя атаковал немецкую колонну, он уничтожил пять танков и порядка 200 солдат и офицеров противника. Сам Медведев уничтожил 17 фашистов и один вражеский танк. В этом бою герой и погиб.
Долгое время УФСБ не знали о подвиге своего работника. В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне историческая правда восстановили. Тогда имя Сергея Медведева включили в мемориал Управления «Вечная слава чекистам, павшим в боях за Родину».
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Сергей Медведев появился на свет 12 ноября 1912 года в селе Кромово, Мглинского уезда, Орловской области, служил в органах безопасности с 1939 года.
Медведев участвовал в битве за Москву в составе мотострелкового полка УНКВД Московской области. Он отличился при выполнении задания за линией фронта: группа под руководством героя, которая действовала на калининском направлении, уничтожила 16 фашистов, две повозки с военным имуществом противника и перерезала в 11 местах проводную телефонную связь.
В Красной Армии Медведев командовал огневым взводом 1-ой бригады 7-й дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В бою под Харьковом взвод героя атаковал немецкую колонну, он уничтожил пять танков и порядка 200 солдат и офицеров противника. Сам Медведев уничтожил 17 фашистов и один вражеский танк. В этом бою герой и погиб.
Долгое время УФСБ не знали о подвиге своего работника. В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне историческая правда восстановили. Тогда имя Сергея Медведева включили в мемориал Управления «Вечная слава чекистам, павшим в боях за Родину».
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Ольга Енгалычева