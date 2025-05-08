Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая

Максим Красноцветов, Максим Панкратов и Борис Карпич (Фото: пресс-служба Пушкинского городского округа)
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и начальник УМВД России «Пушкинское» Максимом Панкратовым поздравили участника Великой Отечественной войны Бориса Антоновича Карпича с 80-летием Победы, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.
Красноцветов и Панкратов передали Борису Антоновичу поздравление от Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и преподнесли знак «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский Московской области».
В 1944 году Козелетский военный комиссариат призвал и направил Бориса Антоновича в школу снайперов. После окончания ВОВ Карпич продолжил служить в рядах Советской Армии, десять лет он служил на Каспийском флоте в Баку. Ветеран демобилизовался в 1961 году.
«Искренне рад доброй встрече. Желаю Вам бодрости духа и крепкого здоровья», — сказал ветерану глава Пушкино.
Стоит отметить, что ранее на фасаде дома, где проживает Борис Антонович Карпич, появилась информационная табличка. Так администрация города выразила ветерану уважение и признательность за службу Родине.
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