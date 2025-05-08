Родион Газманов (Фото: Инстаграм* @rodder13)
Певец Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы и рассказал о значении праздника для своей семьи.
«Мы никогда вместе этот праздник не отмечали, потому что отец, как правило, на своих гастролях, я на своих», — признался Родион в эфире «Радио 1».
Иногда родные собирается днем, в перерыве между площадками для выступления. Однако чаще всего Олег Газманов и его сын проводят 9 мая в работе, рассказал певец.
«Когда чуть-чуть становится потише вокруг, тогда мы встречаемся», — добавил Родион.
Певец откровенничал, что много раз в подростковом возрасте пытался узнать у бабушек и дедушек про войну, но они не рассказывали.
«Я потом уже понял: для них это было слишком тяжелые воспоминания. Они не хотели возвращать это в жизнь», — подчеркнул артист.
В этом году Родион проведет День Победы, выступая в Москве.
«Дорогие друзья, уважаемые россияне, да и в принципе все, кто говорит на русском языке в любой стране мира, это наш праздник — День Великой Победы. Я поздравляю вас с ее юбилеем. 80 лет назад наши предки победили фашизм и это исторический день. Это день, который никогда нельзя забывать. Это праздник, который нужно всегда носить с собой», — заключил Родион Газманов.
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