В Москве стали недоступны электросамокаты

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Электросамокаты теперь недоступны для москвичей из-за минусовой температуры.
Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, и Яндекса приостановили работу из-за наступивших холодов в столичном регионе, сообщает «РИА Новости».
Во время запуска приложения сервиса Whoosh пользователи получают сообщение, что «самокаты недоступны, но скоро будут в городе». Активные подписки оказались на паузе. Они активируются после следующей поездки.
В приложении Urent вся карта столицы отмечена красным цветом, что означает невозможность аренды транспорта в данной локации. В приложении Яндекс.Go появилось сообщение о конце сезона.
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Во время запуска приложения сервиса Whoosh пользователи получают сообщение, что «самокаты недоступны, но скоро будут в городе». Активные подписки оказались на паузе. Они активируются после следующей поездки.
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Мария Фирсова