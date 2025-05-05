В Москве стартовала сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных

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В Москве рядом с площадками для выгула собак открылись временные пункты вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
«В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. <…> Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто – это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», – приводит текст сообщения АГН «Москва».Отмечается, что горожане могут бесплатно привить собак, кошек, хорьков и енотов. Главные условия: питомец должен быть старше трёх месяцев и полностью здоров. Также перед прививкой должна быть обязательно проведена дегельминтизация.
Хозяевам для вакцинирования питомцев необходимо предоставить паспорт животного, чтобы врач проставил отметки.
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Анастасия Чинкова