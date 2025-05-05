Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Москве стартовала сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных

В Москве стартовала сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных

Фото: iStock/macniak

Фото: iStock/macniak

В Москве рядом с площадками для выгула собак открылись временные пункты вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
«В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. <…> Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто – это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», – приводит текст сообщения АГН «Москва».
Отмечается, что горожане могут бесплатно привить собак, кошек, хорьков и енотов. Главные условия: питомец должен быть старше трёх месяцев и полностью здоров. Также перед прививкой должна быть обязательно проведена дегельминтизация.

Хозяевам для вакцинирования питомцев необходимо предоставить паспорт животного, чтобы врач проставил отметки.

Читайте также:

Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам

Кинологи рассказали, почему важно разговаривать со своей собакой

Как научить собаку команде «голос» в домашних условиях, пошаговая инструкция
#москва
#вакцинация
#питомцы
#врач
#паспорт
#кинологи
Эксперт по безопасности раскрыл, как не стать жертвой дипфейк-звонка
05 мая 2025, 19:19

Фото: iStock/fizkes

Неправильно расставленные ударения в словах и неестественно плавные движения могут быть признаками дипфейка. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Специалист отметил, что, чем проще делать дипфейки, тем чаще мошенники будут ими пользоваться.

«Отличить дипфейк-звонки от настоящих очень сложно. Речь может быть немножко роботизирована, предложения не совсем правильно строятся, ударения в словах ставятся неверно. Хотя голос при этом будет очень похож», – объяснил Курочкин в беседе с «Москвой 24».
Во время видеозвонков эксперт также порекомендовал обратить внимание на движения собеседника. Если это дипфейк, то его выдадут неестественно плавные движения и отсутствие объёма в лице, а именно теней и морщинок.

Правда мошенники нашли способ скрывать эти изъяны, например, показывая человека издалека.

Курочкин подчеркнул, что наиболее действенным способом уберечь себя от обмана с дипфейками является перепроверка информации. Если звонит коллега или родственник и требует деньги, следует положить трубку и перезвонить ему.

Читайте также:

Мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД

Мошенники стали красть деньги под видом получения бесплатных ключей от домофона

Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram
#деньги
#эксперт
#мошенники
#нарушение
#звонок
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер советский чемпион по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев
Скончался экс-чемпион СССР по борьбе Виктор Авдышев, возглавлявший киевское ОПГ
05 мая 2025, 18:53

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер советский чемпион по классической борьбе Виктор Авдышев. Экс-спортсмен скончался в возрасте 69 лет.
По данным SHOT, причина смерти — сердечная недостаточность. Авдышев за спортивную карьеру становился чемпионом СССР. На международной арене он дважды выигрывал бронзовую медаль чемпионата мира.

В 1989 году Авдышев в Киеве собрал бандитскую группировку. Организованная преступная группа состояла преимущественно из бывших спортсменов-борцов. Уже через несколько лет банда стала одной из самых влиятельных в городе.

В 1995-м Авдышев был арестован. Мужчина смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Читайте также:

Полиция арестовала иностранца, который участвовал в обмане жителей Подмосковья

Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве

Сына ведущего канала «Россия 24» Шаргунова и сценариста Козловой насмерть сбила машина в Москве
#ссср
#мужчина
#спортсмены
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЗОЖ стал самым популярным направлением форума «Сильные идеи для нового времени»
05 мая 2025, 18:47

Фото: пресс-служба АСИ

На форум «Сильные идеи для нового времени» уже поступило свыше14 тыс. проектов по предусмотренным пяти направлениям. Самым популярным из них оказалась «Национальная социальная инициатива», сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.
«Этому треку принадлежит около половины общего числа предложений, отправленных на форум. При этом в НСИ была отдельно выделена тема про воспитание ценностей и формирование здорового образа жизни. По ней поступило более 1,5 тыс. идей. Таким образом, каждая десятая заявка на форум «Сильные идеи» посвящена ЗОЖ. Больше всего предложений на эту тему поступило из Башкирии, Самарской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областей», – говорится в сообщении.
В АСИ отметили разнообразие идей. Например, один автор предложил глобальную социальную кампанию по переосмыслению национальной идентичности через ЗОЖ, другой – проведение VR-уроков здоровья в школах. Форум организовали Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Цель – организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 самых сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.

Подать заявку на участие в форуме можно до 15 мая на платформе. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать нужную номинацию.

Читайте также:

На форум «Сильные идеи» прислали свыше 1 тыс. идей по кадровой теме

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений

На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров
#форум
#аси
#конкурс
#россия
#зож
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Под прессом»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло и солнце
Синоптик Шувалов: тепло и солнце в Москву вернутся во второй половине мая
05 мая 2025, 18:47

Фото: iStock/Germanovich

Начало мая не радует москвичей и жителей области солнцем, долго ли продержится холод и когда ждать потепления?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха ближайшие дни будет 9, 13 градусов.

«Ожидаются не очень сильные дожди, может быть и снег. До конца праздничной недели температура будет на 4−6 градусов ниже нормы, но без серьезных заморозков», — сказал он.

По словам синоптика, до середины мая значительного потепления не предвидится.

«Ситуация складывается под воздействием двух факторов: большой антициклон на севере и циклоническая область на юге. Это означает, что Москва и Подмосковье будут все время под прессом северо-восточного ветра, а северо-восток у нас никогда теплым не бывает, поэтому тепла стоит ждать только во второй половине мая», — объяснил Шувалов.

Читайте также:

Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности

Аномальная погода в Подмосковье привела к массовым отключениям электроэнергии

Дачникам рассказали, какие саженцы можно сажать на майские праздники
#москва
#погода
#снег
#температура
#майские праздники
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители ФРГ и Австрии рассказали RT об отношении к СССР и разгрому нацизма
05 мая 2025, 18:40

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Сотни жителей ФРГ и Австрии прислали RT письма с воспоминаниями и семейными рассказами об их отношении к Советскому Союзу и разгрому нацизма.
Участники проекта рассказали о разрушении стереотипов о «страшных русских», которые были навязаны геббельсовской пропагандой, а также о том, как встречали бойцов-освободителей в Берлине. Жители европейских стран отдельно отметили доброту советских солдат и их готовность прийти на помощь.

Некоторые из воспоминаний, оформленных на треугольных конвертах, RT опубликовал в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что издание с помощью нейросетей воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.

Читайте также:

RT «оживил» Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину

RT «оживил» архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы

RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
#помощь
#фото
#жители
#кадры
#фрг
#письма
#военные
#ссср
#австрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате