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Как научить собаку команде «голос» в домашних условиях, пошаговая инструкция

Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Команда «Голос» — одна из базовых в дрессировке собак. Она не только помогает укрепить связь между хозяином и питомцем, но и может быть полезной в повседневной жизни. Например, навык лаять по команде может пригодиться при охране дома или в поисково-спасательных операциях.
Однако не все собаки одинаково легко осваивают эту команду: многое зависит от возраста, темперамента и породы. «Радио 1» расскажет, как подготовить собаку к дрессировке, какие методы лучше всего работают и сколько времени потребуется, чтобы питомец освоил новую команду.

Как подготовить собаку к обучению


Перед тем как приступать к дрессировке, важно создать правильные условия:

  • выберите спокойное место. Отсутствие раздражителей поможет собаке сосредоточиться;
  • запаситесь лакомствами. Позитивное подкрепление ускоряет процесс обучения;
  • учтите индивидуальные особенности. Некоторые собаки более склонны к лаю, другим потребуется больше времени;
  • выберите правильное время. Собака должна быть в хорошем настроении и не уставшей.
Если питомец не настроен на обучение, лучше перенести занятие. Принуждение и наказания в дрессировке не работают и могут привести к обратному эффекту.

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Как научить собаку команде «Голос»


Существует несколько способов обучения команде «Голос». Выбор метода зависит от темперамента собаки и её привычек.

Метод подражания


Этот способ лучше всего подходит для собак, которые живут с другими четвероногими. Если одна из них уже знает команду «Голос», другая может быстро повторить за ней.

Нужно хвалить и поощрять собаку всякий раз, когда она подаёт голос вслед за «учителем».

Фото: istockphoto / ulkas

Этот метод работает не только с собаками, но и с владельцем. Иногда хозяин сам может изобразить лай или показать видео с другими лающими собаками, чтобы спровоцировать реакцию.

Метод провокации


Подходит для собак, которые легко возбуждаются и проявляют эмоции. Некоторых четвероногих можно спровоцировать на лай, создавая ситуации, которые вызывают у них естественную реакцию:

  • показать любимую игрушку, но не давать ее сразу. Когда собака начнёт лаять от нетерпения, нужно произнести команду «Голос» и наградить лакомством;
  • некоторые собаки начинают лаять в ответ на определённые звуки, например, звонок в дверь или скрип игрушки. Используйте такой звук, чтобы вызвать лай, произнесите команду и поощрите питомца.
Необходимо повторять этот метод несколько раз в день, пока собака не поймёт связь между командой и действием.

Кроме того, некоторые питомцы начинают лаять, когда хотят привлечь внимание хозяина. В этом случае можно использовать метод игнорирования. Когда собака начнёт лаять, нужно дождаться небольшого перерыва, дать команду «Голос» и поощрить за выполнение. Со временем она поймёт связь между командой и действием.

Как научить взрослую собаку


Взрослых собак сложнее обучать, чем щенков, но это вполне возможно. Основные рекомендации:

  • начинать с простых методов (например, провокации звуками);
  • быть терпеливым: у взрослой собаки могут быть сформированные привычки, которые трудно изменить;
  • использовать лакомства и похвалу для мотивации;
  • проводить короткие, но регулярные тренировки (по 5-10 минут несколько раз в день).
Главное — не торопиться и не давить на питомца. Если собака долго не понимает команду, попробуйте другой метод.

Фото: istockphoto / Tetiana Garkusha

Как научить щенка


Щенки более восприимчивы к обучению, но не всегда понимают, чего от них хотят. Кроме того, у них меньше концентрации внимания.

Чтобы обучение было успешным:

  • начинать занятия стоит в 3–4 месяца;
  • обучение лучше проводить в игровой форме;
  • уроки должны быть короткими (5–10 минут), иначе щенок устанет;
  • нужно быть терпеливым: у щенков короткая память, и они могут быстро забывать, что от них требуется;
  • важно хвалить питомца не только лакомствами, но и эмоционально, чтобы он понял, что делает что-то хорошее.
Важно не требовать от собаки слишком многого сразу.

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Как долго собака учится команде «Голос»


Скорость обучения зависит от индивидуальных особенностей собаки, её возраста и породы. В среднем:

  • щенки осваивают команду за 1-2 недели регулярных занятий;
  • взрослым собакам может потребоваться до месяца на закрепление навыка;
  • некоторые породы (например, молчаливые гончие) учатся значительно дольше, чем склонные к лаю овчарки.

Какие породы лучше всего поддаются обучению


Некоторые породы быстрее усваивают команду «Голос» из-за природной склонности к лаю. Среди них:

  • Бордер-колли — самая обучаемая собака, способная выполнять сложные трюки, участвовать в шоу и даже помогать по дому;
  • Колли (шотландская овчарка) — умная и послушная собака, легко обучаемая, но чувствительная к смене хозяина;
  • Пудель — любознательный и игривый, легко осваивает трюки независимо от размера;
  • Немецкая овчарка — умна, дисциплинирована, успешно работает в полиции, армии и на таможне;
  • Золотистый ретривер — дружелюбный, терпеливый, легко обучаемый, особенно в поисковых играх;
  • Лабрадор-ретривер — спокойный, умный, часто используется в качестве поводыря и спасателя;
  • Папильон — миниатюрный, послушный, адаптивный и не склонен к агрессии;
  • Доберман — энергичный, смелый, хорошо осваивает охранные и спортивные навыки;
  • Хаски — сложно поддается дрессировке, но может освоить звуковые команды и трюки;
  • Джек-рассел-терьер — озорной и активный, при правильном подходе может изучить сложные трюки.

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В России пройдет HR-премия для госсектора «В кадре»
05 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto / insta_photos

Правительство Москвы объявляет о проведении HR-премии для госсектора «В кадре» и приглашает к участию органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации, сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Участие в премии предоставляет возможность заявить о достижениях региона в области работы с кадрами, а также получить оценку от экспертов и признание в HR-сообществе.

Участники смогут представить проекты, направленные на привлечение и удержание специалистов, улучшение благополучия сотрудников, мотивацию работать на благо граждан и борьбу с кадровым дефицитом. Оценка будет учитывать пользу для людей и команд, а не бюджет или масштаб организации.

Победителей ждут денежные призы и упоминания в крупных российских СМИ. Прием заявок стартует 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года.

Участие в премии бесплатное. Церемония награждения состоится в октябре 2025 года в Москве.

Подробности можно найти на официальном сайте.

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«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в информационном проекте по ВОВ

В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
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#конкурс
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«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
05 марта 2025, 12:45

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 10 января 2025 года АНО Центр развития инновационных технологий «ИТПланета» совместно с российскими компаниями и ВУЗами запустила новый сезон национальных и международных инициатив в сфере информационных и инновационных технологий, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
В рамках программы пройдут:

  • международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированные соревнования для выявления и поддержки талантливой молодёжи в IT-сфере;
  • «Неограниченные возможности 2025» — командная разработка инновационных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ;
  • кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 — конкурс по созданию технологических решений в области физической культуры и спорта;
  • олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» — соревнования в сфере цифровизации социальных и технологических пространств.
Ожидается участие более 30 тысяч человек из России, стран СНГ и других государств. Конкурсная программа соответствует национальной цели «Технологическое лидерство» и охватывает ключевые направления IT-индустрии, включая программирование, робототехнику, искусственный интеллект и информационную безопасность.

Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.

Соревнования проходят на платформе Braim.

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#развитие
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в информационном проекте по ВОВ
05 марта 2025, 12:41

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» запустили в феврале российский и белорусский Молодёжные парламенты, принять участие в проекте приглашаются жители Республики Беларусь и всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента при Госдуме РФ.
«Проект «80 лет нашей Великой Победе» представляет из себя Telegram-канал, в котором ежедневно публикуются новостные сводки с фронтов Великой Отечественной войны — с 80-го дня до Победы до 9 мая. В анале публикуются также различные исторические справки и письма участников войны», — говорится в сообщении.
Прислать материалы для публикации в рамках проекта могут все желающие. Информация принимается в онлайн-формате по ссылке.

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#день победы
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#белоруссия
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В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
05 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ»

В российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился новый раздел, посвящённый детской безопасности. Он создан совместно с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде и включает материалы об интернет-угрозах и правилах осознанного поведения в сети, сообщает пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ».
«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», — сказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Эксперты Альянса займутся верификацией информации о безопасном цифровом пространстве в России, что обеспечит её доступность и достоверность для широкой аудитории. Уже опубликованы первые проверенные статьи, в которых рассматриваются темы интернет-мошенничества, даркнета, онлайн-груминга, кибербуллинга, овершеринга, тёмных паттернов, а также интернет и игровой зависимости.

«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача — сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с РУВИКИ позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети», — подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Проект РУВИКИ был представлен на РИФ-2023. Платформа объединяет профессионалов и обычных пользователей, а эксперты выступают гарантами достоверности опубликованных материалов. Основные принципы энциклопедии — удобство, открытость, нейтральность и точность информации.

Альянс по защите детей в цифровой среде — ведущий российский центр компетенций в сфере детской цифровой безопасности. Он был создан 1 сентября 2021 года при участии Президента России. Его цель — формирование безопасной онлайн-среды для детей и подростков.

В число основателей организации вошли крупнейшие технологические, цифровые и медиакомпании России, включая «билайн», VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лабораторию Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальную Медиа Группу», «Ростелеком» и «Яндекс».

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Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт
05 марта 2025, 09:37

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Врачи предупредили Эммануила Виторгана о повышенном риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от жирного, спиртного и сигарет, пишет Mash.
По данным издания, медики диагностировали у 85-летнего Виторгана изменения печени, поджелудочной железы и селезёнки. Теперь ему нельзя есть жирную пищу, пить алкоголь и курить, чтобы не нагружать печень и поджелудочную.

В случае нарушения запретов у актера может развиться инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом.

Кроме того, Виторган должен постоянно принимать лекарства, способствующие более медленному свёртыванию крови и препятствующие образованию тромбов.

3 марта народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце в культурном центре на Остоженке, ему вызвали скорую помощь.

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