В Москве стартовало строительство Бирюлевской линии метро

18 июня 2025, 17:10

Мэр Москвы Собянин запустил проходку тоннелей Бирюлевской линии метро Москвы

Фото: iStock / spacedrone808

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о начале проходки правого тоннеля Бирюлевской линии метро между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».





Отмечается, что это первый этап масштабного проекта. Запуск линии будет поэтапным: участок «ЗИЛ - Курьяново» планируется завершить в 2028 году, а участок «Курьяново - Бирюлево» в 2030 году.





«Завершить строительство обоих тоннелей предполагается весной 2026 года», — говорится в посте.



<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>