В Москве стартовало строительство Бирюлевской линии метро
Мэр Москвы Собянин запустил проходку тоннелей Бирюлевской линии метро Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о начале проходки правого тоннеля Бирюлевской линии метро между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».
Отмечается, что это первый этап масштабного проекта. Запуск линии будет поэтапным: участок «ЗИЛ - Курьяново» планируется завершить в 2028 году, а участок «Курьяново - Бирюлево» в 2030 году.
«Завершить строительство обоих тоннелей предполагается весной 2026 года», — говорится в посте.