Синоптик назвала самые дождливые дни в Москве на этой неделе
Синоптик Позднякова: 18 и 19 июня в Москве будут дождливыми
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какие дни на этой неделе будут самыми дождливыми в Москве и Московской области.
«Со среды на четверг, 18–19 июня, и с четверга на пятницу, 19–20 июня, станут самыми дождливыми, потому что погоду будет определять высотный циклон, центр которого расположится практически над самой Москвой», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
Тем временем в беседе с RT Позднякова сказала, что настоящего летнего тепла в столичном регионе пока не ожидается.
«Минимальная температура в Москве составит +13...+15 градусов, дневная температура из-за дождя и большого количества облаков — всего +17...+19», — уточнила синоптик.
Она добавила, что ненастная погода в Москве и Подмосковье сохранится и далее, а температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4—5 градусов.