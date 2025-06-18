Синоптик назвала самые дождливые дни в Москве на этой неделе

18 июня 2025, 16:55

Синоптик Позднякова: 18 и 19 июня в Москве будут дождливыми

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какие дни на этой неделе будут самыми дождливыми в Москве и Московской области.







«Со среды на четверг, 18–19 июня, и с четверга на пятницу, 19–20 июня, станут самыми дождливыми, потому что погоду будет определять высотный циклон, центр которого расположится практически над самой Москвой», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Минимальная температура в Москве составит +13...+15 градусов, дневная температура из-за дождя и большого количества облаков — всего +17...+19», — уточнила синоптик.