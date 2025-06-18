«Где эскортницы? Что это? Кризис?»: Ксения Собчак поделилась главным впечатлением от ПМЭФ
Ксения Собчак назвала отсутствие эскортниц главным впечатлением от ПМЭФ-2025
Ксения Собчак обратила внимание на отсутствие секс-работниц на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Журналистка пошутила, что в стране настал экономический кризис, который добрался до «самых незащищенных слоев населения».
Видеозапись с места событий она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Пока впечатление от форума одно, и оно главное: где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?», — удивилась телеведущая.Стоит отметить, что ПМЭФ проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. В этом году мероприятие проходит с 18 по 21 июня. Главной темой форума стали общие ценности как основа роста в многополярном мире.