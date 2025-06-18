«Где эскортницы? Что это? Кризис?»: Ксения Собчак поделилась главным впечатлением от ПМЭФ

18 июня 2025, 15:53

Ксения Собчак назвала отсутствие эскортниц главным впечатлением от ПМЭФ-2025

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Ксения Собчак обратила внимание на отсутствие секс-работниц на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Журналистка пошутила, что в стране настал экономический кризис, который добрался до «самых незащищенных слоев населения».





Видеозапись с места событий она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Пока впечатление от форума одно, и оно главное: где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?», — удивилась телеведущая.