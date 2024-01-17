В Москве умер один из главных ликвидаторов Чернобыльской аварии Козорезов

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В Москве скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Ему было 78 лет. Об этом сообщает Shot.
Евгений Козорезов является обладателем ордена СССР «Знак Почёта» за проявленную доблесть во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. После этого он возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Мужчина также измерял уровни радиации и собирал пробы для лабораторного анализа на Украине, в Белоруссии, а также в Брянской и Тульской областях.
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