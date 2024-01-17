Умер 15-летний сын поэта Артиса после падения с высоты

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Умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса Святослав.
Об этом поэт написал в личном Telegram-канале.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.
78.ru пишет, что мальчик скончался в больнице после падения с высоты на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Школьника с серьезными травмами госпитализировали 16 января и подключили к искусственной вентиляции легких.
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«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождение. Ему исполнилось пятнадцать», — написал Артис.
78.ru пишет, что мальчик скончался в больнице после падения с высоты на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Школьника с серьезными травмами госпитализировали 16 января и подключили к искусственной вентиляции легких.
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Мария Фирсова