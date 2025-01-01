В Москве в новогоднюю ночь появились на свет 60 младенцев

Анастасия Ракова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В ночь с 31 декабря на 1 января в родильных домах Москвы появились на свет 60 малышей. По половой принадлежности паритет был почти соблюдён — родилось 28 мальчиков и 32 девочки.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, в уже прошедшем 2024 последним родился мальчик в перинатальном центре Городской клинической больницы № 31 им. Савельевой.
Первый новорожденный в столице России появился на свет в 00:09 по всё тому же московскому времени. Этот малыш огласил своим криком палату в родильном доме при ГКБ им. Иноземцева. Его вес — 3 380 грамм. Дети не спрашивают, когда им следует появиться на свет, но врачи Москвы всегда готовы помочь появлению новой жизни. Московские медики в учреждениях системы родовспоможения в новогоднюю ночь работали так же, как обычно — качественно и с заботой о малышах и их мамах, заключила Ракова.
Читайте также:
В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей
Количество партнёрских родов в Подмосковье выросло до 30%
Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности
«Малыш всего 16 минут не дотерпел до боя кремлёвских курантов», — с улыбкой сказала заместитель главы московской администрации.
Первый новорожденный в столице России появился на свет в 00:09 по всё тому же московскому времени. Этот малыш огласил своим криком палату в родильном доме при ГКБ им. Иноземцева. Его вес — 3 380 грамм. Дети не спрашивают, когда им следует появиться на свет, но врачи Москвы всегда готовы помочь появлению новой жизни. Московские медики в учреждениях системы родовспоможения в новогоднюю ночь работали так же, как обычно — качественно и с заботой о малышах и их мамах, заключила Ракова.
Читайте также:
В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей
Количество партнёрских родов в Подмосковье выросло до 30%
Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности
Александр Бойцов