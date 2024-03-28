Количество партнёрских родов в Подмосковье выросло до 30%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Партнёрские роды в прошлом году стали самыми популярными в перинатальных центрах и роддомах Подмосковья. Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В регионе для женщин теперь доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Партнёрские составили порядка 30% от общего количества.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе о различных видах родов.
Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, которые нужно взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на приём к специалисту, который проконсультирует по всем интересующим вопросам.
Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.
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«Для многих женщин крайне важно чувствовать в момент родов поддержку близкого человека. В регионе в прошлом году количество партнёрских родов выросло на 5% по сравнению с 2022-м. Такую услугу в наших родовспомогательных учреждениях оказывают бесплатно», – пояснил Сапанюк.
Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, которые нужно взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на приём к специалисту, который проконсультирует по всем интересующим вопросам.
Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.
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Лора Луганская