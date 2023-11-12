В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В пятницу, 17 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в ближайшие сутки на столицу обрушится циклон с аномальными дождями, которые составят порядка 30% от месячной нормы осадков – это 1,5-2 ведра воды на квадратный метр.
После этого температура воздуха начнёт идти в обратном порядка. Так, ночью будет пасмурно, но тепло, до +7 градусов. А вот днём, наоборот, ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Из-за этого может возникнуть так называемый «балтийский синдром», при котором температура по ощущениям составляет около 0 градусов.
Во вторник и в среду температура воздуха не будет прогреваться выше +5 градусов, но осадков станет гораздо меньше. При этом, Тишковец предупредил, что из-за низких температур на дорогах может образоваться гололедица.
А вот уже в пятницу температура воздуха в дневное время составит -2 – +3 градуса, что будет означать наступление метеорологической зимы.
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После этого температура воздуха начнёт идти в обратном порядка. Так, ночью будет пасмурно, но тепло, до +7 градусов. А вот днём, наоборот, ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Из-за этого может возникнуть так называемый «балтийский синдром», при котором температура по ощущениям составляет около 0 градусов.
А вот уже в пятницу температура воздуха в дневное время составит -2 – +3 градуса, что будет означать наступление метеорологической зимы.
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Анастасия Чинкова