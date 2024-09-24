Модернизированный стадион дубненской школы №1 открыли для занятий

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
В школе №1 в Дубне состоялось долгожданное открытие стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конечно, это наша мечта, очень ждали. Для детей, родителей и учителей это большой шаг вперёд, как и для всего города», – отметила учитель физкультуры школы Ольга Дель.Футболисты школы одними из первых вышли на новое поле, оценили покрытие – теперь там искусственный газон.
В прошлом году стартовал капремонт школы по президентской программе. Однако реконструкция стадиона в госпрограмму не входила.
«Надо было принять оперативное решение, и глава города Максим Тихомиров сказал, что нельзя оставлять полуфабрикат. Мы всё должны сделать до конца», – напомнил директор школы №1 Александр Руденко
«Модернизацию стадиона пришлось провести в сжатые сроки. Дубненский подрядчик справился, провели работы чуть более чем за месяц. Видим, что всё получилось, дети довольны. Это самое главное», – заявил замглавы городского округа Дубна Алексей Степаненко.На территории стадиона уже работают площадки для воркаута, баскетбола и волейбола. Будет обустроена и зона для летнего кинотеатра. Ученики школы – активные участники спортивных мероприятий. На стадионе прошли первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности.
Этот стадион, как и все школьные стадионы, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.
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Лора Луганская