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Модернизированный стадион дубненской школы №1 открыли для занятий

24 сентября 2024, 18:24
Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В школе №1 в Дубне состоялось долгожданное открытие стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конечно, это наша мечта, очень ждали. Для детей, родителей и учителей это большой шаг вперёд, как и для всего города», – отметила учитель физкультуры школы Ольга Дель.
Футболисты школы одними из первых вышли на новое поле, оценили покрытие – теперь там искусственный газон.



В прошлом году стартовал капремонт школы по президентской программе. Однако реконструкция стадиона в госпрограмму не входила.
«Надо было принять оперативное решение, и глава города Максим Тихомиров сказал, что нельзя оставлять полуфабрикат. Мы всё должны сделать до конца», – напомнил директор школы №1 Александр Руденко
«Модернизацию стадиона пришлось провести в сжатые сроки. Дубненский подрядчик справился, провели работы чуть более чем за месяц. Видим, что всё получилось, дети довольны. Это самое главное», – заявил замглавы городского округа Дубна Алексей Степаненко.
На территории стадиона уже работают площадки для воркаута, баскетбола и волейбола. Будет обустроена и зона для летнего кинотеатра. Ученики школы – активные участники спортивных мероприятий. На стадионе прошли первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности.

Этот стадион, как и все школьные стадионы, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.

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Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на всероссийском турнире
24 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она одержала победу над призёром первенства России Стефанией Часовниковой, счёт встречи — 15:12. А бронзовую медаль завоевала действующая обладательница золотой награды национального первенства Ирина Зорина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все три спортсменки Училище олимпийского резерва №1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова.

Соревнования проводились в Химках 22 сентября.

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Команда из Подмосковья выиграла бронзу чемпионата России по мини водному поло
24 сентября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль чемпионата России по мини водному поло среди мужчин завоевала команда «Штурм-2002» из Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В своей группе команда «Штурм-2002» одержала три победы — над спортсменами из Ростовской области, Красноярского края и Воронежа. В четвертьфинале «Штурм-2002» оказался сильнее команды СШОР-2 из Астраханской области, а в битве за третье место ватерполисты из Московской области обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по мини водному поло проходил в открытом 50-метровом бассейне в городе Туапсе 20 и 21 сентября.

В областном Минспорта напомнили, что мини водное поло отличается от стандартного водного поло уменьшенными размерами поля и ворот, а также неограниченностью продолжительности игры и атаки.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Химкинские баскетбольные команды провели предсезонную фотосессию
24 сентября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба г. о. Химки

В химкинском Центре спортивной подготовки №5 провели фотосессию баскетбольных команд и встречу со СМИ перед стартом сезона, сообщили в пресс-службе городского округа. Традиционный медиадень проходит каждый год, согласно требованиям регламентов турниров, в которых участвуют команды.
Снимки будут использоваться для афиш, анонсов, постов в соцсетях и на сайте Российской Федерации баскетбола. Фотографии делаются по определённому стандарту и входят в процедуру паспортизации команды для участия в различных соревнованиях.
«У нас дружная команда, все в хороших отношениях, но нужно проделать большую работу, чтобы хорошо показать себя в этом сезоне. Такие медиадни помогают ещё больше сплотить команду», – уверен капитан команды «ЦСП-Химки» Арсений Семёнов.
Сезон по направлению 5х5 стартуют в октябре. Команды «ЦСП-Химки» и «ЦСП-Химки-2» недавно вернулись со сборов в Адлере. Коллективы успели сыграть несколько товарищеских матчей и готовы к выступлениям в Высшей лиге и Единой молодёжной Лиге ВТБ.

В команде «ЦСП-Химки» новый главный тренер Роман Двинянинов. В прошлом сезоне он возглавлял «Русичей из Курска.
«Все ребята молодые, развиваются, показывают прогресс. Команда достаточно дружная, поэтому работается легко», – поделился Двинянинов.
В командах Khimki Power, играющих в баскетбол 3х3, появились новые баскетболисты в возрасте до 18 лет, что позволило создать две мужские и две женские команды. В ноябре они примут участие в Первенстве России U18.

Ближайший турнир, который проведут более старшие игроки Khimki Power – Кубок России. Он пройдёт на федеральной территории Сириус с 30 сентября по 2 октября.

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#московская область
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Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова
24 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате по тяжёлой атлетике среди молодёжи и ветеранов, который прошёл в Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«В командном первенстве первое место занял факультет №3 «Ядерное вооружение», второе – факультет №2 «Системы управления ракет», третье – факультет №4 «Автоматизированные системы управления». По результатам турнира определился состав сборной филиала по тяжёлой атлетике для участия в чемпионате Московской области», – отметили в администрации.
Василий Петрович Зубов является неоднократным чемпионом России, СНГ, Европы и мира по тяжёлой атлетике. В свои 93 года он участвует в соревнованиях самого высокого уровня. Зубов сам принял участие в торжественном открытии чемпионата.

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#спортсмены
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Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле
24 сентября 2024, 14:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» завоевали серебряные и бронзовые медали на десятом Всероссийском любительском турнире по киле «Богатырская сеча», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В турнире участвовали девять команд, включая профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец. В матче за третье место люберчане победили «Уральских витязей» из Свердловской области, а раменцы проиграли в финале регбистам из Нижегородской области.

«Раменские борцы» трижды становились победителями соревнований, а «Наш дом» — четырежды.

Турнир «Богатырская сеча» прошёл в Москве на стадионе «Первомайский» и был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#медали
#турнир
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#спортсмены
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Спортсмены из Клина завоевали золото чемпионата России по эстафетному бегу
24 сентября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Четыре золотые медали завоевали на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу представители Клинской спортивной школы Олимпийского резерва имени М. В. Трефилова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Алексей Кравчук стал двукратным чемпионом в составе юношеской сборной в дисциплинах «смешанная эстафета 4×400 метров» и «эстафета 100 200 300 400 метров». Кроме того, на высшую ступень пьедестала поднялись Егор Шабанов и Николай Вербицкий по итогам эстафеты 4×800 метров среди мужчин», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Жуковском 21-22 сентября, в них приняли участие бегуны из 24 российских регионов. В общекомандном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.

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#чемпионат россии
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Тренер Леонид Слуцкий отказался от работы во главе сборной Китая
24 сентября 2024, 11:57

Фото: iStock/FotografieLink

Глава футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать тренером сборной Китая. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, ему достаточно той работы, что есть у него сейчас, и он сосредоточен только на ней.
«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — рассказал тренер.
Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» добрался до второго места в турнирной таблице чемпионата Китая и набрал 67 очков за 26 игр. От первого места, на котором сейчас находится «Шанхай Порт», подчиненных российского тренера отделяет лишь 2 очка.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей в России – хорошо играть и побеждать. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».

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Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях
24 сентября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, одну серебряную и четыре бризовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, этот результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На чемпионате России на высшую ступень пьедестала подмосковные бегуны поднялись по итогу эстафеты 4×800 среди мужчин. На первенстве лучшими стали подмосковные спортсменки в эстафете в формате 100 м 200 м 300 м 400 м среди девушек до 18 лет и спортсмены в аналогичной дисциплине среди юношей», — говорится в сообщении.
Золотые медали представители Подмосковья завоевали также в эстафете 4×110 м с барьерами и в смешанной эстафете в смешанной эстафете 4×400 м.

Серебро подмосковные спортсмены выиграли в эстафете 4×200 среди юниоров U20. А бронзовые награды были завоёваны в дисциплинах: эстафета 4×200 м среди юношей U18, эстафета 4×800 м среди юношей U18, эстафета 4×200 м среди девушек U18 и эстафета 100 200 300 400 м среди девушек.

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Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
23 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/FotografieLink

Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что Максим Глушенков является одним из ведущих футболистов, а тренер российской сборной Валерий Карпин заинтересован в положительных результатах команды. Так он прокомментировал в попадание Глушенкова в расширенный список сборной России.
«Не секрет, что у Карпина и Глушенкова были какие- то недопонимания. Сейчас Глушенков — один из ведущих российских игроков, молодой, перспективный. Любой тренер, в том числе Карпин — не враг себе, он заинтересован в положительных результатах сборной», — сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Он выразил надежду на то, что Каприн и Глушенков смогут найти общий язык в рамках скорой встречи и договориться о совместном сотрудничестве.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков сыграл восемь матчей во всех турнирах за «Зенит», став автором девяти голов и одной результативной передачи.

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